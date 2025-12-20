Zarfino lidera un triunfo grande del Extremadura

Ficha: Extremadura 1-0 Xerez EXTREMADURA: Robador; Rober Correa, Carlos Cordero, Cano, Fran Rosales (Samu Hurtado, m.52), Luis Nicolás (Núñez, m.52), Zarfino, Marco Manchón (Callejón, m.63), Barace, Dieguito, Frodo (Robe Moreno, m.63). XEREZ: De la Calzada; Cacartegui (Sissokho, m.78), Adri, Zelu, Ismael (Hugo, m.71), Nané (Josete, m.46), Charaf, Mati Castillo, Javi Rodríguez (Ricky, m.71), Moisés. GOLES: 1-0 Zarfino, min.32. ÁRBITRO: Abraham Belloso (Madrid). Amonestó con amarilla a los locales Robador, Carlos Cordero y Ángel Cano. INCIDENCIAS: Estadio Francisco de la Hera. 3.500 espectadores. Medio millar de seguidores de Jerez de la Frontera.

El Extremadura recuperó la sonrisa, la fe y la contundencia competitiva con una victoria de enorme valor por 1-0 ante el Xerez en un partido muy trabajado y disputado en el Francisco de la Hera. El triunfo permite a los azulgranas dormir en puestos de playoff de ascenso en estas Navidades y reencontrarse con la victoria tras cinco semanas sin hacerlo, en una tarde que tuvo como grandes protagonistas el golazo inolvidable de Zarfino y las manos salvadoras de David Robador.

Desde el pitido inicial quedó claro que el encuentro no iba a regalar nada. El Extremadura salió con intensidad y avisó pronto. En el minuto 2, Dieguito se sacó un disparo cruzado al palo corto que obligó a De la Calzada a intervenir para evitar el primer tanto local. El conjunto azulgrana dominaba por momentos y volvía a rozar el gol en el 29, con una gran acción de Dieguito por la izquierda que culminó Frodo con un remate forzado que se marchó alto.

El Francisco de la Hera olía a gol y este estuvo a punto de llegar apenas un minuto después. Un balón filtrado por dentro dejó a Zarfino mano a mano con el guardameta visitante, pero De la Calzada volvió a ganar el duelo con un gran despeje. Fue el último aviso antes de la obra de arte.

En el minuto 32 llegó el momento que decidió el partido y que quedará grabado en la memoria de la afición. Rober Correa puso un centro abierto desde la derecha y Zarfino, de volea, conectó un zapatazo descomunal, seco y violento, imposible para el portero. Un golazo de los que hacen levantarse a todo un estadio, mientras la grada coreaba al unísono el ya clásico «¡uruguayo, uruguayo!». Uno de los mejores tantos que se han visto en el Francisco de la Hera en los últimos años.

El Extremadura no se conformó y antes del descanso volvió a generar peligro. En el minuto 43, centro de Rober Correa, dejada exquisita de Zarfino y Frodo probó fortuna con un remate potente desde la frontal que se marchó alto por muy poco.

Tras el paso por vestuarios, el partido se endureció aún más. En el minuto 52 llegó una nota negativa para los locales con la lesión de Fran Rosales, que obligó al cambio por Samu Hurtado. Poco después, en el 57, el Xerez dispuso de su ocasión más clara: Zelu ganó línea de fondo por la izquierda y puso un pase de la muerte que Franco, prácticamente solo, envió fuera cuando el empate parecía hecho.

A partir de ahí, llegaron los mejores minutos defensivos del Extremadura. Veinte minutos de acoso del conjunto visitante se estrellaron contra un equipo muy bien pertrechado atrás, sólido, ordenado y liderado por un Carlos Cordero imperial en la retaguardia. Cuando el muro parecía superado, emergió la figura de David Robador, decisivo bajo palos.

El Extremadura también tuvo la sentencia en el minuto 76. Diego robó un balón, Zarfino arrancó con potencia, cedió a Barace y el disparo cruzado desde fuera del área se marchó fuera por muy poco. El Xerez lo intentó hasta el final y en el minuto 87 obligó a Robador a lucirse con un disparo de Zelu que el cancerbero desvió a córner. Ya en el descuento, el portero azulgrana volvió a aparecer con dos manos salvadoras entre una maraña de rechaces y rebotes que sostuvieron el triunfo.

Victoria de trabajo, perseverancia y madurez competitiva de un Extremadura que supo rentabilizar al máximo un gol para la historia, dejó por primera vez su portería a cero en casa esta temporada y se marcha al parón navideño en zona de playoff, reforzado anímicamente y reconciliado con su afición.