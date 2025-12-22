El día que Florentino quiso despedir a Zidane en el descanso de un partido de Champions

Nadie en el Real Madrid es capaz de asegurar que Xabi Alonso vaya a concluir el 2025 en el banquillo del Real Madrid. No importa la cercanía de los consultados, ni tan siquiera el director general del club, José Ángel Sánchez, garantiza que el 30 de diciembre sea el tolosarra el hombre que dirija el entrenamiento abierto al público en Valdebebas.

Arbeloa espera la llamada

Florentino Pérez hace meses que se desenamoró del entrenador, que ha vivido una montaña rusa en su relación con el vestuario en los últimos partidos. Xabi entendió el día que el presidente se puso del lado de Vinícius, tras el desplante del brasileño al ser sustituido ante el Barça, que su continuidad como entrenador en el Real Madrid pasaba por rendirse al ego de los futbolistas. Pero aquella decisión, lejos de convencer a Florentino, le ha confirmado que Alonso no es el indicado para seguir en el banquillo blanco. Hasta el punto de que tras la derrota ante el Celta organizó un gabinete de crisis en el que puso encima de la mesa el despido del tolosarra.

Xabi superó ese trance porque no convencían las alternativas que había, Solari y Arbeloa. Sin posibilidades de fichar a Jurgen Klopp y con la negativa de Zinedine Zidane, que dirigirá a Francia tras el Mundial, a Pérez se le enfrió el ánimo con la ayuda de Sánchez y Juni Calafat. Sin embargo, los partidos ante el Talavera y el Sevilla han confirmado las peores sospechas del presidente.

La semana pasada Álvaro Arbeloa recibió la orden de despejar la agenda el lunes y el martes de esta semana. Algo que disparó las alarmas en el club, donde se barruntan que en las próximas 48 horas podría hacerse público el despido de Alonso y la designación del técnico del Castilla. Pese a haber ganado los tres últimos partidos (Alavés, Talavera y Sevilla), la imagen del equipo ha sido bochornosa. Y a nadie extrañaría que Pérez tome la decisión de despedir al técnico después de ganar esos encuentros.

Zidane, al descanso

Pocos recuerdan algo que paso en octubre de 2019. Era entrenador del Real Madrid por entonces Zinedine Zidane y los blancos se medían en el grupo de la Champions al Brujas. Al descanso los de Zidane perdían (0-2) con dos goles de Emmanuel Dennis en los minutos 9 y 39. Los blancos venían de salir goleados en el primer partido del grupo ante el París Saint Germain (3-0) y días antes del encuentro con el Brujas no lograban ganar al Atlético en Calderón (0-0). La imagen del equipo en aquella primera parte fue muy triste y el público los despidió con una pitada enorme.

Y entonces Pérez abandonó el palco y se marchó rumbo al vestuario. El enfado del presidente era enorme y bajó con la intención de despedir a Zidane en el intermedio del encuentro. Habría hecho historia porque no se recuerda que eso haya pasado en la historia del club blanco. Pero los allegados al presidente consiguieron aplacar su ira y el presidente no llegó a bajar al vestuario, donde Zidane leyó la cartilla a sus jugadores. Al final el Madrid arregló el resultado con dos goles de Casimiro que no rebajaron el enfado de los aficionados. El técnico fue muy crítico con sus jugadores en la sala de prensa, "nos metieron goles de risa". Finalmente el equipo corrigió la deriva y terminó ganando la Liga a mediados de julio de 2020.

Rafa Benítez no llegó a vivir una circunstancia tan límite como Zidane, pero fue despedido después de un partido que no perdió. Al madrileño, que dirigió a los blancos en el banquillo durante 18 partidos, de los que ganaron 11, empataron cuatro y perdieron tres, fue despedido el 4 de enero de 2016, antes de los Reyes Magos, menos de 24 horas después de que el equipo empatara 2-2 con el Valencia en Mestalla. Una humillante derrota (0-4) ante al Barcelona condenó al técnico con una sonora bronca del Bernabéu. Además, se sumó la eliminación en Copa del Rey por alineación indebida de Denis Cheryshev, y una comprometida posición en la Liga.

Florentino no es el que era y con los años parece haber templado más su carácter como presidente. Pero no es ningún secreto que el presidente es un descreído de los métodos y el estilo de gestión de Xabi Alonso, a quien fichó como entrenador por la insistencia de sus asesores, entre los que destacó el respaldo de José Ángel Sánchez, quien en la copa de Navidad con la prensa insistió en que Xabi tiene tres años firmados. En el club hay quien apuesta a que en las próximas horas habrá novedades en el banquillo madridista. Y Arbeloa espera acontecimientos con la agenda liberada...

