Robador: "Esta última victoria era necesaria para todos"

El Extremadura despidió el año futbolístico de la mejor manera posible tras imponerse por 1-0 al Xerez en un encuentro de enorme exigencia, trabajado desde la seriedad defensiva y el saber manejar los tiempos del partido. Una victoria de valor doble, no solo por los tres puntos, sino por las sensaciones recuperadas y por volver a dejar la portería a cero, una asignatura pendiente que el equipo tenía marcada en rojo.

Uno de los grandes protagonistas del choque fue el guardameta David Robador, decisivo con varias intervenciones de mérito que sostuvieron al equipo en los momentos de mayor exigencia. Su actuación permitió al conjunto azulgrana firmar la tercera portería a cero de la temporada, un dato que refleja el crecimiento colectivo en un tramo clave del curso.

Al término del partido, Robador no escondió su felicidad ni la importancia del triunfo: “Nos lo merecíamos porque era un partido difícil y nos hacía falta esta victoria”, afirmó. El portero reconoció que el equipo llegaba tras una racha complicada, pero destacó el esfuerzo coral para sacarla adelante: “Lo personal es lo de menos. Era un partido complicado, veníamos de una dinámica difícil y esta victoria era necesaria para todos”.

El guardameta subrayó además que la solidez defensiva había sido uno de los objetivos marcados en las últimas semanas: “La semana pasada dije que teníamos pendiente la portería a cero y lo hemos conseguido. No hay mejores sensaciones para irse de Navidad”. Un logro cimentado en la solidaridad del grupo y en un registro más pragmático: “No hemos generado tantas ocasiones, pero hemos estado mucho más serios, concediendo menos. Fuimos un equipo junto, solidario, defendiendo todos”.

Este triunfo pone fin a una racha de cinco partidos sin ganar y permite al Extremadura marcharse al parón navideño en quinta posición, dentro de la zona de playoff, un escenario que refuerza la confianza del vestuario y valida el trabajo realizado desde el inicio de la temporada. Como explicó Robador, los puntos sumados en las primeras jornadas están siendo claves ahora: “Sabíamos que podíamos tener un bache. Los puntos del principio se han hecho buenos cuando las cosas han ido un poco peor”.

Con el objetivo cumplido antes del descanso, el Extremadura afronta las vacaciones navideñas con optimismo y tranquilidad. El equipo volverá al trabajo el lunes 29 de noviembre, a las 16:30 horas, en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, con la mirada puesta en mantener la línea competitiva mostrada ante el Xerez y consolidarse en los puestos altos de la clasificación. Tampoco se olvidará del mercado de fichajes. El domingo 4 de enero regresará la competición para los azulgranas en el Nuevo Colombino de Huelva.