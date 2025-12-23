La Conferencia Badajoz gana el 'All Star extremeño' tras vencer a la de Cáceres en la prórroga (107-112)

Fue el gran día del espectáculo entre jugadores de Primera Nacional en Extremadura en el Municipal de Don Benito. En un gran duelo que mantuvo la emoción de los aficionados hasta el final, la Conferencia Badajoz se impuso a la Conferencia Cáceres por 107-112, en un partido que necesitó de una prórroga para determinar al ganador. El encuentro estuvo marcado por una gran intensidad y una remontada final, pero que acabó decantándose a favor del conjunto pacense.

El primer cuarto mostró una clara ventaja para Badajoz, que aprovechó la precisión en los tiros de campo. Aunque Cáceres intentó reaccionar en el segundo cuarto y recortó distancias, los locales se fueron 14 abajo en el marcador al descanso.

El tercer cuarto fue clave para el equipo local, que logró adelantarse por primera vez en el partido, reflejando un juego más fluido y agresivo. Pero la ventaja de Cáceres no duró mucho, ya que Badajoz, con una destacada actuación colectiva impuso su ritmo en el cuarto periodo, logrando forzar la prórroga tras tres tiros libres cruciales en los últimos segundos.

Diferencia en rebotes

En la prórroga la Conferencia Badajoz mostró una mayor capacidad para manejar los momentos decisivos. Con un 12-17 en este tiempo extra, los visitantes lograron salir victoriosos gracias a su dominio en los rebotes (60 frente a 45) y su efectividad en los tiros libres (81%), donde supieron manejar la presión y ampliar la ventaja.

A lo largo del partido, las estadísticas reflejaron un enfrentamiento muy equilibrado, con ligeras diferencias entre ambos equipos. Cáceres terminó con un 43% en tiros de campo, destacando especialmente en los tiros de dos (61%), mientras que Badajoz registró un 42% en tiros de campo, con una destacada efectividad en el tiro exterior (37% en triples). A nivel defensivo, Badajoz mostró una gran solidez con 5 tapones y 11 pérdidas de balón forzadas, aunque Cáceres respondió con una gran capacidad de recuperación (16 robos).

El mejor jugador de la Conferencia Cáceres fue Tyrone Perry con 31 puntos, 5 rebotes y 30 de valoración, mientras que, en la Conferencia Badajoz, el jugador más destacado fue Pablo Osés con 24 puntos, 12 asistencias y 33 de valoración.