Tenis
El padre de Alcaraz, sobre el no a Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"
El técnico valenciano reconoció sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes"
EFE
Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, declaró a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su hijo durante los últimos 7 años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15.
La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no desveló el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP.
Juan Carlos Ferrero reconoció en una entrevista, en el diario Marca, sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desveló que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".
Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre tenista y técnico, éste señaló que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y agregó "desde el entorno de Carlos" se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre, quien declinó hacer más declaraciones.
- El tercer premio de la Lotería Nacional cae en la administración más antigua de Badajoz
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Junta autoriza seis de las siete solicitudes de cotillones en Badajoz, ¿cuál ha sido denegada?
- El PSOE mantiene sus apoyos en la margen derecha de Badajoz y Vox gana en Cerro Gordo
- Ganadores de la Lotería de Navidad en Badajoz: «No nos hizo ricos, pero dejó una alegría en el barrio»
- Queremos celebrarlo con los agraciados': 750.000 euros del 90.693, tercer premio, caen en Talavera la Real (Badajoz)
- Quejas vecinales por la colocación anticipada de las vallas de la San Silvestre en Manuel Rojas Torres
- Badajoz comprará menos caramelos para su Cabalgata de los Reyes Mayos, ¿por qué?