Gavi sueña con el Mundial y olvida el pasado: "No hay que culpar a nadie de las lesiones"

El carácter de Gavi ha cautivado siempre a Hansi Flick. El entrenador alemán ha dado muestras de cariño constantes al futbolista, al igual que Luis de la Fuente, el seleccionador español. El riojano admitió que pasó su peor día como seleccionador el día de la lesión de Gavi el 19 de noviembre del 2003 en el Nuevo Zorrilla de Valladolid ante Georgia.

El nombre de Gavi siempre está presente en la mente del seleccionador. En los diez partidos que estuvo disponible, no solo fue convocado, sino que los jugó todos. No había rotación para Gavi porque estaba imparable.

El de Los Palacios ha superado este duro trance y defiende la gestión que hizo Luis de la Fuente del desgraciado mal trance. Gavi recuerda sin traumas que “el día que me lesioné con España me puso solo a mí de titular, confiaba en mí más que nadie en ese momento”, El andaluz no entró en la rotación porque estaba en un momento de forma impresionante.

Sobre el riojano añadió que “solo tengo respeto y debo darle las gracias por la confianza que siempre ha mostrado en mí”, De la lesión matiza que “es fútbol, pasa por que tiene que pasar, no hay que culpar a nadie”.

Seis meses y un sueño

A Gavi le ha tocado sufrir dos lesiones graves en la misma rodilla, pero ninguno de estos percances ha afectado en su confianza ciega. A final de temporada tiene una gran meta como es el Mundial del 2026. Un sueño, pero que no le lleva a dejar de tener los pies en el suelo. Su puesta a punto con el Barça es primordial y quedan seis largos meses antes de poner la mente en lo que puede ser la cita en tierras norteamericanas.

Gavi volvió a ser convocado por De la Fuente después de su primera lesión para la UEFA Nations League. Tuvo una mínima participación en la semifinal frente a Francia, aunque su sola presencia en la convocatoria ya significó mucho. Gavi era de nuevo uno de los elegidos para defender a la Roja.

Gavi, en uno de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona / Gorka Urresola

No pudo tener continuidad por esta segunda lesión en la rodilla derecha, si bien indica que “de no ser por esto, seguro que hubiera ido a las tres convocatorias de este final de año”.

Gavi siente que “el míster confía en mí y le he demostrado muchas veces que puede hacerlo”. De todos modos, el futbolista es consciente de que debe ir despacio: “Ir al Mundial sería muy bueno, es lo que quiero, aunque debo centrarme en la recuperación, finalizar la temporada con el Barça y después estaría muy bien poder acudir al Mundial”.

El gol en Noruega y la celebración en Berlín

Gavi era el referente de la selección cuando sufrió su primera lesión. Marcó un gol en Noruega que fue determinante para la clasificación para la Eurocopa del 2024 en un partido complicado en Oslo frente al conjunto de Erling Haaland.

El andaluz era el eje sobre el que giraba el juego español y De la Fuente tuvo que recurrir a otros jugadores para recomponer el centro del campo. En este sentido, el técnico tuvo la habilidad de sacar el máximo rendimiento a otros jugadores como Fabián, olvidado por Luis Enrique Martínez, o potenciar una lucha sana en la media punta entre Pedri y Dani Olmo. Unos ingredientes que, juntados, permitieron ganar el título de la Eurocopa en la final de Berlín.

Gavi celebra el golazo que sirvió a España para ganar en Noruega y clasificarse para la Eurocopa del 2024 / Pablo Garcia/RFEF

Gavi, precisamente, estuvo presente como uno más en este encuentro. Se vistió con el chándal del equipo y vivió el partido con la emoción propia que implicaba luchar por la cuarta Eurocopa en la historia de la Roja. Fue partícipe de la fiesta posterior, enfundado con la camiseta de los campeones, y se integró llevado por la lógica euforia.

El próximo reto de España es la Finalissima en la que podría medirse el 27 de marzo a Argentina en Qatar hasta el debut el 15 de junio en el Mundial ante Cabo Verde. Gavi intentaría sacarse la espina del 2022 con la dura eliminación frente a Marruecos.