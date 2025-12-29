El Extremadura se pone a rodar pensando en el Nuevo Colombino

El Extremadura se calzó las botas después del parón navideño y empezó este lunes los entrenamientos de cara al primer partido del año, y último de la primera vuelta, que le llevará a jugar en el Nuevo Colombino, ante el Recreativo de Huelva, el domingo a las 13.00 horas.

El conjunto dirigido por Cisqui volvió con todos sus efectivos y una cara nueva: Manu Ramírez. El primer fichaje del mercado de invierno ya pudo ejercitarse con sus nuevos compañeros en el campo de la ciudad deportiva y tendrá licencia para poder debutar el domingo en Huelva ante el Recre, precisamente en su tierra, ya que el futbolista es natural de Lepe.

Además de Manu Ramírez, el Extremadura entrenó con todos sus efectivos, aunque hay dos en la enfermería. Por una parte, Carlos Cordero, que tiene molestias en el abductor e hizo trabajo en solitario en esta reanudación de los entrenamientos. Y, por otra parte, Fran Rosales, que tiene un esguince de rodilla y todo apunta a que estará cerca de mes y medio lejos de los terrenos de juego. Se espera ya su vuelta para el mes de febrero.

El Extremadura confía en sacar un buen resultado en el Nuevo Colombino para poder terminar la primera parte de la temporada en puestos de playoff y mirar a lo más alto.

Desembarco azulgrana

El Extremadurae stará muy arropado en Huelva por sus aficionados. La Federación de Peñas del Extremadura ya ha confirmado que ha llenado los dos autobuses que ha puesto a disposición de socios y peñistas. Además, muchos otros aficionados se desplazarán en coches particulares. Se calcula que unos 400 seguidores del Extremadura, de distintos puntos de la región, estarán el domingo en el Nuevo Colombino apoyando al equipo azulgrana. Se trata de uno de los desplazamientos más cortos de la temporada y, sin duda, por la entidad delr ival y el enorme escenario, de los más apetitosos para ver en directo.

Con respecto al mercado de invierno, Manuel Mosquera desvelará este martes más datos de los planes que tiene el Extremadura para la segunda vuelta. Lo hará durante la presentación de Manu Ramírez, prevista en las instalaciones de 3LC Gestión Integral, uno de los patrocinadores del club. Sí se sabe que el Extremadura quiere reforzarse con un delantero contrastado de la categoría y que ahí será donde se realice el mayor esfuerzo.