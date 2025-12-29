Javi Galán en su presentación: «Estoy donde quiero estar»

Javi Galán ya luce de pleno derecho como jugador de Club Atlético Osasuna. Después de que el cuadro navarro oficializara la llegada del pacense a sus filas, el ex del Atlético de Madrid se ha ejercitado por primera vez este lunes en las instalaciones de Tajonar antes de pronunciar sus primeras palabras como futbolista rojillo.

A las 11.00 de la mañana, el lateral zurdo pacense saltaba al césped de la Ciudad Deportiva de Tajonar para completar su primera sesión a las órdenes de Alessio Lisci. Una vez concluido el entrenamiento, Galán ha atendido a los medios por primera vez como jugador de Osasuna. El defensor ha querido agradecer a Braulio Vázquez, director deportivo de los rojillos, y a todo su equipo por el trabajo realizado que le ha llevado a Pamplona. «Estoy donde quiero estar y estoy cien por cien convencido de la decisión», expresó el futbolista.

Galán también comentó que, tanto la identidad como el juego de Osasuna son factores que encajan con lo que es como persona y como futbolista y reconoció haber «sufrido mucho» en cada visita a El Sadar como visitante. «Como ha dicho Braulio, el club va con la identidad de la persona que soy e intentaré dar muy buen rendimiento».

El lateral pacense durante el entrenamiento de este lunes en Tajonar. / CA Osasuna

Por último, Galán habló sobre la recepción de un vestuario del que tuvo muy buenas palabras. «He coincidido con alguno de los compañeros previamente. Desde fuera se ve que la identidad del club ha arraigado mucho en el vestuario y todo el equipo me ha recibido fenomenal», concluyó.

Osasuna regresará a la competición el próximo sábado para recibir al Athletic Club en El Sadar, en el que será el primer partido del 2026 y de Javi Galán como jugador rojillo.

Braulio alaba el fichaje

También contestó a las preguntas de los medios Braulio Vázquez, que puso contexto a los entresijos de la operación. El director deportivo de Osasuna mencionó que Javi Galán iba a jugar en el cuadro pamplonés por deseo propio, pues había más de una decena de equipos preguntando por la situación del pacense.

También ha reconocido Vázquez que Galán era un «anhelo» que existía en la parcela deportiva de Osasuna desde hace varias temporadas, por lo que ha querido agradecer al futbolista que se haya decantado por el cuadro rojillo.

«Javi nos ha escogido a nosotros porque había más de diez equipos con la misma fórmula que hemos usado. Muchas de las características que buscamos son las que tiene él, porque al final ha llegado a donde ha llegado desde muy abajo», expresó el máximo responsable de la parcela deportiva de Osasuna.

En lo que a lo táctico respecta y a su posible adaptación a la idea de juego de Lisci, Vázquez aseguró que el pacense «nos dará argumentos en ataque por su capacidad desde el centro» y mencionó una posible sociedad con Budimir. También recalcó la posibilidad de actuar en una defensa de cuatro o de cinco hombres, lo que provocaría «una mayor fortaleza defensiva».

«Creemos que teníamos que mejorar el nivel de calidad y de cantidad de nuestra plantilla y con Javi lo hemos hecho. Esperamos hacerlo con algún otro», concluyó el director deportivo de Osasuna, dejando abierta la puerta a nuevas incorporaciones.

La llegada de Javi Galán supone para Osasuna incorporar a un futbolista con una trayectoria consolidada en LaLiga y un perfil muy reconocible. Formado en el fútbol modesto, el lateral pacense pasó por equipos como el Badajoz, el Córdoba o el Huesca antes de dar el salto definitivo a la élite, donde destacó especialmente en el Celta de Vigo. En el conjunto gallego se convirtió en uno de los laterales más ofensivos del campeonato, acumulando minutos, asistencias y una regularidad que le abrió las puertas del Atlético de Madrid.

Aunque su etapa en el conjunto rojiblanco estuvo marcada por la alta competencia y por un rol más secundario, Galán llega a Pamplona con el objetivo de recuperar protagonismo y continuidad. En Osasuna encontrará un contexto exigente, con una afición entregada y un estadio, El Sadar, conocido por su ambiente intenso y por convertirse en un escenario complicado para cualquier rival. Precisamente esa exigencia es uno de los aspectos que más valoran en el club navarro, que busca futbolistas comprometidos y con capacidad de sacrificio.