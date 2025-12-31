La Junta lanza la octava edición del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’ para proyectar el talento extremeño en la ONU

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) del Ejecutivo regional, impulsa la octava edición del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’.

Esta iniciativa, ya emblemática, pone de manifiesto el inmenso talento y potencial de la juventud extremeña. Jóvenes profesionales de entre 24 y 35 años, nacidos o residentes en la región, recibirán una formación especializada de 50 horas en Cooperación Internacional para el Desarrollo, seguida de seis experiencias prácticas remuneradas, de un año de duración, en agencias de Naciones Unidas. Esta oportunidad transforma a estos talentos en embajadores y embajadoras excepcionales de Extremadura, demostrando su capacidad para innovar y liderar en entornos globales complejos.

Desde su lanzamiento, el programa ha formado a más de cien jóvenes extremeños en cooperación internacional, desarrollo y multilateralismo, con 42 plazas remuneradas en agencias de Naciones Unidas. El 90% de quienes han pasado por el programa han mejorado sus oportunidades de empleo, continuando su carrera en organismos multilaterales o entidades afines, repatriando conocimiento y redes que fortalecen la región. Testimonios de ediciones anteriores resaltan esta trayectoria, definiendo esta experiencia no solo como una llave que abre puertas en el extranjero, sino que a la vez permite llevar la voz de Extremadura a foros globales sobre, por ejemplo, igualdad de género, en organismos como ONU Mujeres.

José Barquero, pasante en el programa. / FJYD

Este programa es un pilar del Plan General de Cooperación Extremeña 2024-2028, que ve en el talento juvenil un ámbito estratégico para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Al colaborar con agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, UNESCO, FAO, ONU SIDA o la UNFPA, entre otras, Extremadura alinea sus prioridades en educación, igualdad de género, alimentación o salud con las incluidas en las agendas internacionales.

Por tanto, como en ediciones anteriores, la juventud extremeña que participe del programa trabajará apoyando proyectos que están en consonancia con los retos regionales, como el empoderamiento rural o la educación inclusiva.

Región proactiva y visionaria

El impacto de esta iniciativa, que se acerca a la década de existencia, trasciende lo individual, ya que cada pasante adquiere un expertise que revierte enriqueciendo a las instituciones extremeñas, fomentando alianzas duraderas y elevando la marca de Extremadura como región proactiva y visionaria. En un mundo interconectado, esta iniciativa demuestra cómo la juventud de nuestra región no solo compite, sino que lidera, consolidándonos como referente en cooperación y talento humano.

Los requisitos para participar en esta nueva edición son: haber nacido en Extremadura o residir en la CC.AA. al cierre de solicitudes; tener entre 24y 35 años (ambos inclusive); poseer grado universitario o equivalente, así como experiencia y formación en el ámbito de la cooperación internacional, el desarrollo, la solidaridad, la justicia social, entre otros; acreditar al menos nivel B2 de inglés y su compromiso con valores de solidaridad y justicia social.

Las solicitudes se presentan hasta el 30 de enero de 2026 a las 14:00 horas vía correo electrónico a jovenes.oomm@fundacionjd.com o en papel en la propia sede de la Fundación Jóvenes y Deporte, sita en al Avenida Valhondo s/n, Edificio III Milenio, Módulo 5, 2ª Planta, de Mérida. Toda la información detallada está disponible en la web directa del programa y en la de la FJyD (www.jovenesdeextremaduraenoomm.com y www.fundacionjd.com), siendo el teléfono para resolver dudas relacionadas con las bases de esta edición el 924 930 286.