Cisqui, entrenador del Extremadura, antes de visitar al Recreativo: «Lo importante es volver a creer»

El Extremadura está preparado para empezar 2026. Repetir el inicio de 2025, con cuatro victorias en enero pasado, será muy difícil por el cambio de categorías, pero desde el vestuario sueñan en empezar el año con una victoria de relumbrón en el Nuevo Colombino de Huelva. Así también lo desea su entrenador, Cisqui, que comparecío ante los medios para la previa de este partido. Un escenario y un rival que, en palabras del técnico, convierten el choque en «vibrante e ilusionante», tanto por el nivel del adversario como por el contexto del estadio, «de Primera División», y por el respaldo de una afición azulgrana que volverá a desplazarse en buen número para arropar al equipo. Se esperan casi 400 seguidores el domingo en Huelva.

Cisqui subrayó el excelente estado anímico y competitivo de su vestuario tras el parón navideño, destacando que los jugadores regresaron «con una energía tremenda, mucha ilusión y mucha confianza», fruto de una primera vuelta notable que mantiene al Extremadura en puestos de premio. El técnico insistió en la importancia de recuperar rápido el ritmo competitivo tras el parón y hacerlo desde la convicción colectiva: «Aquí la cuestión es volver a creer, coger el camino que todos estamos trabajando y, a partir de ahí, funcionar». Para el entrenador, la clave estará en firmar un partido «serio y competitivo».

El club ha inscrito ya a Manu Ramírez, que podrá estar en la convocatoria. Suple la licencia de Álvaro Barrero, que todo apunta a que saldrá del club en los próximos días. Apenas ha tenido protagonismo el jugador aragonés. Para el partido en Huelva, Cisqui también tiene la baja del lesionado Fran Rosales y la duda de Carlos Cordero. Tala vuelve tras sanción.

Otro que no ha jugado todo lo que quissera es Miguel Núñez, que también compareció ante los medios y dejó una reflexión interesante: «Cuando juego disfruto como un niño, pero cuando no me toca trato de ser importante desde otra posición: en el vestuario, en el día a día, en cada entrenamiento o desde el banquillo», explicó con naturalidad. El centrocampista insistió en que su compromiso es total: «A mí no me pagan por ser titular, me pagan por rendir y ayudar al equipo en todo momento».