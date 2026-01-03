Un partido de más de tres puntos para el Coria en Navalcarnero

Vuelve a rodar el balón para el Coria tras el parón navideño y lo hace con uno de los compromisos más complicados del calendario. Los celestes visitan este domingo al Navalcarnero en el estadio Mariano González, en un duelo correspondiente a la última jornada de la primera vuelta y que servirá para medir la ambición del conjunto cauriense en este arranque de 2026. No será una empresa sencilla: nadie ha conseguido ganar en liga esta temporada en el feudo madrileño, donde los locales solo han cedido dos empates en ocho partidos y suman 20 puntos, los mismos que el Coria como visitante.

El encuentro llega además cargado de antecedentes recientes que refuerzan el respeto hacia el Navalcarnero. En ese mismo escenario, el Mérida sufrió una dura derrota en Copa del Rey, y el conjunto madrileño se ha consolidado como uno de los equipos más fiables de la categoría en casa. Aun así, el Coria mira de frente a la zona alta de la tabla y confía en mantener el altísimo nivel mostrado desde el inicio del campeonato, que le ha permitido cerrar 2025 con sensaciones muy positivas.

Los de Rai Rosa quieren además emular el brillante precedente de la pasada temporada, cuando asaltaron el Mariano González con un contundente 0-2 y salieron ovacionados por la grada local. Aquel día, Mariano fue el gran protagonista anotando los dos tantos del conjunto extremeño, en uno de los partidos más completos del Coria lejos de casa. Para este nuevo desafío, el técnico solo contará con la baja de Álex Jaraíz, cuyo adiós al club se anunció durante la semana tras marcar un gol en 12 partidos, circunstancia que ha activado a la dirección deportiva en la búsqueda de un recambio de garantías para la segunda vuelta.

El resto de la plantilla llega en óptimas condiciones físicas y mentales, con las pilas cargadas tras las vacaciones y la ilusión intacta por seguir creciendo.