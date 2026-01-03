Fútbol
Un partido de más de tres puntos para el Coria en Navalcarnero
Los celestes visitan el estadio del Navalcarnero, otro equipo junto al Coria que no ha perdido en casa y que también apunta a los puestos de playoff
Vuelve a rodar el balón para el Coria tras el parón navideño y lo hace con uno de los compromisos más complicados del calendario. Los celestes visitan este domingo al Navalcarnero en el estadio Mariano González, en un duelo correspondiente a la última jornada de la primera vuelta y que servirá para medir la ambición del conjunto cauriense en este arranque de 2026. No será una empresa sencilla: nadie ha conseguido ganar en liga esta temporada en el feudo madrileño, donde los locales solo han cedido dos empates en ocho partidos y suman 20 puntos, los mismos que el Coria como visitante.
El encuentro llega además cargado de antecedentes recientes que refuerzan el respeto hacia el Navalcarnero. En ese mismo escenario, el Mérida sufrió una dura derrota en Copa del Rey, y el conjunto madrileño se ha consolidado como uno de los equipos más fiables de la categoría en casa. Aun así, el Coria mira de frente a la zona alta de la tabla y confía en mantener el altísimo nivel mostrado desde el inicio del campeonato, que le ha permitido cerrar 2025 con sensaciones muy positivas.
Los de Rai Rosa quieren además emular el brillante precedente de la pasada temporada, cuando asaltaron el Mariano González con un contundente 0-2 y salieron ovacionados por la grada local. Aquel día, Mariano fue el gran protagonista anotando los dos tantos del conjunto extremeño, en uno de los partidos más completos del Coria lejos de casa. Para este nuevo desafío, el técnico solo contará con la baja de Álex Jaraíz, cuyo adiós al club se anunció durante la semana tras marcar un gol en 12 partidos, circunstancia que ha activado a la dirección deportiva en la búsqueda de un recambio de garantías para la segunda vuelta.
El resto de la plantilla llega en óptimas condiciones físicas y mentales, con las pilas cargadas tras las vacaciones y la ilusión intacta por seguir creciendo.
Alineaciones probables
NAVALCARNERO: Simón, Angelito, Richi Souza Jr., Espínola, Dias, Javi Bueno, Villar, Jiménez, Perera, Álvarez y Alex Altube
CORIA: Alonso, Currás, Llerena, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Bautista, Dawda, Chavalés y Mba.
ÁRBITRO: Francisco de Asís Vidal (comité balear).
ESTADIO: Mariano González.
HORA: 12.00
- Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano
- Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
- Roban instrumentos valorados en más de 4.000 euros al músico pacense Julien Elsie
- ¿Has estado de cañas en Badajoz? ¡Búscate en las fotos de la 'Tardevieja'!
- La Guardia Civil de Badajoz detiene a los miembros de un grupo organizado de caza furtiva
- Badajoz celebra el fin de año sin incidentes graves
- Entidades sociales denuncian en Badajoz que 'no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle
- El alcalde de Badajoz cierra el año sin fecha para los presupuestos, Artes y Oficios y la piscina de la margen derecha