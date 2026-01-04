El Don Benito aumenta la renta al frente de la tabla tras aprovechar el pinchazo del Jaraíz

El 2026 empieza prácticamente como terminó en nuestra Tercera Federación, al menos en la parte alta de la clasificación. Y es que el Don Benito, que acabó líder el 2025, se estrenó en el nuevo año con otro triunfo para aprovechar el tropiezo del Jaraíz, que tampoco ganó en la despedida del pasado año, y ahora el conjunto rojiblanco aventaja ya en tres puntos al segundo clasificado que es el conjunto verato y a cinco del tercero, que ahora mismo es el Montijo. También está cerca de los puestos de honor el Badajoz, que con Ávila suma diez de doce puntos disputados y el ‘play off’ de ascenso se les queda ya a solo un punto tras un inicio de liga tortuoso y que obligó a mover ficha en el banquillo con el despido e Juan Marrero por los mlaos resultados ligueros .

Todo ello en una decimosexta jornada que arrancó el sábado precisamente con el empate a cero entre el Jaraíz y el Cabeza del Buey, ambos en la parte alta de la clasificación. El conjunto caputobvense encadena 15 partidos seguidos sin perder. Solo perdió en la primera jornada de campeonato.

Diocesano 0-Don Benito 1

El Don Benito se impuso por la mínima por 0-1 ante el Diocesano en un encuentro marcado por la igualdad pero que acabó del lado rojiblanco toda vez que un gol en propia de los colegiales al inicio de la segunda parte decantó la balanza y el marcador ya no se movió más. El Don Benito es líder con 34 puntos y el Diocesano es decimocuarto con 14 puntos.

Montijo 2-Azuaga 1

El Montijo sigue en un gran estado de forma tras imponerse 2-1 en casa al Azuaga y afianzarse en la parte alta de la clasificación. Bastaron los dos goles de Caio Peralta para imponerse a los de la Campiña Sur, para quienes el gol de Lucky no fue suficiente para sumar ningún punto. El Montijo es tercero con 29 puntos y el Azuaga ocupa la octava plaza con 23 tras la disputa de la jornada.

Villanovense 4- Montehermoso 1

Contundente victoria del Villanovense en casa por 4-1 para empezar el año 2026 volviendo a la senda de la victoria, esa que en las dos últimas jornadas del 2025 se les había resistido a los de Richi Tapia. El conjunto serón se impuso sin mayores apuros tras un partido controlado de principio a fin. A la media hora ya ganaban 3-0 con doblete del debutante Jaime Almagro, recién llegado en este mercado invernal, y otro de Titi. En la segunda parte amplió distancias de nuevo Almagro, que firmó un triplete en su debut, y maquilló el resultado Patato con el tanto del honor para los visitantes. El Villanovense acaba la jornada a dos puntos de los puestos de ‘play off’ y el Montehermoso sigue hundido en el farolillo rojo de la clasificación liguera y la salvación se le queda ya a nueve puntos.

Badajoz 2-Calamonte 0

El Badajoz es otro desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo pacense. Con él, el conjunto blanquinegro ha sumado de de doce puntos posibles, los últimos tres ls cosechados este domingo tras imponerse por 2-0 ante un Calamonte que aguantó lo que pudo. El equipo blanquinegro se adelantó a falta de un cuarto de hora para el final con tanto de Álex Alegría, mientras que poco después sentenció el encuentro Bermu con un gol de penalti. El Badajoz es ahora séptimo con 24 puntos y el Calamonte sigue en descenso con 13.

Llerenense 1-Puebla 0

Un solitario gol de Dani Martínez para el Llerenense en el tramo final dell encuentro fue suficiente para dar los tres puntos ante el Puebla de la Calzada en el regreso a la competición. El equipo de la campiña sur es decimotercero con 18 puntos y el Puebla es décimo con 22 puntos has ta el momento.

Pueblonuevo 1-Gévora 1

Reparto de puntos entre Pueblonuevo y Gévora tras empatar a uno con gol inicial de Leandro para los locales en la primera parte y de l portero Fran para los visitantes en el tiempo de descuento para rescartar un punto. El Pueblonuevo sigue en descenso con diez puntos y el Gévora tiene 15.

Jerez 1-Villafranca 1

Sigue en un buen momento de resultados el Jerez de Juampe Sánchez, que en esta ocasión empató a uno en su enfrentamiento ante el Villafranca en casa. Se adelantaron los de Tierra de Barros con un tanto de Andrada al inicio de la segunda parte, pero los locales lograron poner de nuevo las tablas en el marcador por mediación de Juanfri a falta de diez minutos para el final del encuentro. Con este punto el Jerez es undécimo con 20 puntos, los mismos que tiene el Villafranca, que es duodécimo.

Moralo 1-Santa Amalia 0

Triunfo po2-0 del Moralo por 1-0 ante el Santa Amalia en casa en el regreso a la competición doméstica tras el parón navideño. Los de Navalmoral de la Mata se adelantaron en la primera mitad gracias a un tanto de Fran Adeva, mientras que en la segunda parte, casi al final, Robinho hacía el segundo, suficiente para dejar los tres puntos en la comarca de Campo Arañuelo ante un Santa Amalia que peleó durante todo el tiempo para conseguir el empate, pero no lo lograron y al final se fueron de vacío. El Moralo accede a ‘play off’ con 27 puntos y el Santa Amalia se queda en mitad de tabla con 22. Los amalienses rompen también la buena racha que traían tras dos victorias consecutivas.