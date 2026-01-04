El Extremadura acaba resignado en Huelva

Ficha: Recreativo 3-1 Extremadura RECREATIVO: Jero Lario; Bonaque, José Carlos, Paolo (Antonio Domínguez, .65), Mena, Caye Quintana (Viedma, m.79), Alex Bernal (Roni, m.79), Dani Romero (Leo Mascaró, m.46), Javi Castellano (Vela, m.44), Da Costa, Néstor Senra. EXTREMADURA: Robador;Rober Correa, Ángel Cano, Núñez, Tala, Luis Nicolás (Robe Moreno, m.74), Marco Manchón (Usama, m.74), Zarfino (Maikel, m.82), Barace, Dieguito (Manu Ramírez, m.46), Frodo (Callejón, m.63). GOLES: 1-0 Vela, min.55; 2-0 Antonio Domínguez, min.71; 3-0 Caye Quintana, min.76; 3-1 Ángel Cano, m.93. ÁRBITROS: Johan González (comité canario). Amonestó con amarilla al local Paolo; y a los visitantes Frodo y Núñez. Expulsó con roja directa a Rober Correa (minuto 35). INCIDENCIAS: 6.000 espectadores en el estadio Nuevo Colombino de Huelva.

Desesperación y resignación en el Extremadura con lo sucedido en el Nuevo Colombino de Huelva. Los azulgranas comenzaron el año con una derrota contundente ante el Recreativo precedida de una discutida actuación arbitral que ha focalizado el enfado en gran parte del aficionado del Extremadura. El club es cauto y no se pronuncia, pero el enfado de todo el universo azulgrana es descomunal ante lo vivido en el Colombino. Un gol mal anulado a Frodo y una prematura roja a Rober Correa en una jugada pitada por el auxiliar de tribuna condicionaron el choque hasta el punto de desesperar a los jugadores, impotentes sobre el césped y que, hasta la primera media hora de juego, habían demostrado que podían ganar en Huelva.

Con todo lo sucedido resulta muy difícil desmenuzar el choque. En igualdad numérica, el Extremadura fue mejor que el Recreativo, con sus sobresaltos habituales en defensa, pero con más orden e ideas de juego. Tras la roja, la desesperación se apoderó del equipo y el Colombino hizo el resto.

Nadie sabe explicar por qué los dos auxiliares que acompañaron al árbitro canario Johan González son de Andalucía. No fue el Extremadura informado en ningún momento de este cambio de designación y hasta las alineaciones del Nuevo Colombino aparecían los árbitros canarios designados. Pero los dos auxiliares eran de Sevilla y, precisamente, uno de ellos, Raúl Romero, se convirtió en protagonista al interpretar como agresión una jugada de Rober Correa sobre Bonaque, cuando el balón se disputaba en la otra parte del campo. Debió verlo muy claro, aunque en las imágenes no lo pareció tanto. Rober enloqueció ante la decisión. El árbitro creyó a su linier y el partido cambió de cuajo. En un minuto todo al traste.

Antes de que eso ocurriera también sucedieron cosas. Tala tuvo la primera ocasión para el Extremadura en un disparo de falta directa que despejó Jero Lario. Respondió Caye Quintana que perdonó ante Robador en un mano a mano con una colosal parada del guardameta azulgrana, que hizo varias intervenciones de mérito.

Otro que perdonó fue Marco Manchón, que envió fuera una gran asistencia de Tala por la izquierda.

A la media hora de juego, la jugada clave. Zarfino se inventa un disparo buenísimo desde la frontal, le portero repele y Frodo, de palomero, marca a la red. Gol anulado por un fuera de juego que las imágenes dejaron claro que no fue.

Sin tiempo para digerirlo, el Extremadura pidió mano clara dentro del área segundos ante de que el árbitro expulsara a Rober Correa por el lance con Bonaque. Ahí se acabó el partido para el Extremadura.

En la segunda parte, el Extremadura quiso jugarle de tú a tú al Recre en inferioridad y, aunque Zarfino rozó de cabeza el 0-1, lo que llegó fue el 1-0. Alex Bernal, el mejor del Recreativo, cocinó una bonita jugada en perpendicular y sirvió a Mena para un disparo certero a la red. Todo cuesta arriba.

El gol aniquiló las pocas opciones que le quedaron al Extremadura de partido. Apenas unos minutos más tarde, otra gran conducción de Alex Bernal sirvió para otra asistencia a Antonio Domínguez, que con un disparo mordido encontró el segundo del Recreativo para cerrar el encuentro.

Con el Extremadura desaborlado, otra gran contra del Recreativo acabó con una asistencia de Domínguez a Caye Quintana para que el delantero marcara el tercer tanto a placer con un Colombino ya de fiesta.

Lo único reseñable de la segunda parte fueron los buenos minutos del debutante Manu Ramírez, que además tuvo tiempo de dar la asistencia de gol a Ángel Cano con un centro bombeado.

Dura derrota de un Extremadura maltratado por las decisiones arbitrales y, además, con margen de mejora.