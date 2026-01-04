Liga Endesa
Pascual obra el milagro y el Barça asalta al Madrid
Los azulgranas acaban con nueve derrotas seguidas en una completa actuación, arrollando al equipo de Tavares incluso en el rebote
Puede catalogarse ya de milagrosa la intervención de Xavi Pascual en el Barça. El resurgir de los buenos resultados se completó con el episodio clave y ratificador: vencer al Madrid. Después de dos años y en su propia cancha, donde nadie había vencido esta temporada en la Liga -presumía igual el Surne Bilbao hasta hace un par de semanas cuando recibieron a los azulgranas-, el mérito iba a ser mayor. Y el fenómeno tan extraordinario por fin se ha dado, con un resultado concluyente, indiscutible, irrebatible. No fue potra ni la iluminación postrera del último segundo.
Una victoria fabulosa arrancó el Barça ante el líder de la Liga y eliminó todos los complejos que pudiera albergar, justificados después de nueve derrotas consecutivas desde abril de 2024. Ante un Madrid al completo al que no le bastó meter cien puntos en el Movistar Arena, un lugar inviolable desde hace más de año. Metió más de cien el Barça, en un fantástico duelo de poder a poder, donde sobresalieron los ataques, a la vista está del marcador.
Hasta el rebote
El sensacional triunfo empezó a cocinarlo Kevin Punter, que concentró sus 19 puntos en los primeros tres cuartos y lo sirvió en plato Nicolás Laprovittola, que anotó sus 19 puntos del segundo al último cuarto. Punter estuvo sentado un buen rato, porque el Barça no lo necesitó. Eso es un gran logro. Como lo es que los azulgranas arrollaran al Madrid de Tavares, Garuba, Lyles y compañía en el rebote: 37 a 23. Apenas tres capturas se apuntó el referente local; cinco barcelonistas le superaron en la pintura.
Campazzo, avasallado
Sorprendió en el inicio Sergio Scariolo con un equipo de pequeños, con cuatro exteriores más Tavares, como si quisiera profundizar en la estrategia que le dio el éxito en noviembre, en el duelo de la Euroliga, cuando el Madrid castigó al Barça con los triples.
Mario Hezonja había acudido a saludar efusivamente a Xavi Pascual, expupilo suyo como fue hace más de diez años en el Barça e inmediatamente abrió la lista de canastas y la de triples. Aceptaron el envite los azulgranas, asumida la superioridad de los blancos en la pintura. A los cuatro triples del Madrid respondió el Barça con seis, la mitad de Punter. No estaba Darío Brizuela para secundarle. Fue baja de última hora por un proceso gripal, la misma dolencia que volvió a apartar a Jan Vesely del acta arbitral. Hezonja fue el mejor madridista con 27 puntos y 30 de valoración. Le acompañó Facundo Campazzo (15 y 19), avasallado, sin embargo, por los bases barcelonistas: además de Laprovittola, brilló -siguió brillando, otro renacido de Pascual- Tomas Satoransky, con 16 puntos y un 4 de 4 en triples.
Si los tiradores creyeron que habría barra libre, las facilidades pasaron a restringirse en el primer parón. Los entrenadores temían que si la inspiración se secaba, el rival se escapara en el marcador, así que exigieron mayor actitud defensiva. La del Barça siguió fluyendo pese a que Punter se iba apagando.
Scariolo fue el primero que se preocupó, al pedir dos tiempos muertos en el segundo cuarto cuando el Barça alargó su ventaja hasta los diez puntos (36-46) y la recortó antes del descanso (44-48).
El Madrid venía desde atrás y adelantó al Barça en el marcador; primero de forma simbólica (59-57), pero luego tomó algo de consistencia por fallos absurdos, esos “detalles” que pueden decarntar el partido, ese “control” del juego que, si se pierde, adquiere decisivas consecuencias. Fall se encabritó por la impunidad de Tavares, y abrió la puerta para los blancos. Dos bramidos tuvo que soltar Pascual para que el 72-68 se transformara en el 77-75 con que se iniciaba el último periodo.
El desequilibrio definitivo llegó con cinco puntos seguidos de Laprovittola a partir de la última ventaja local (82-81). "El Barça ha jugado con mucha paciencia y altruismo. Es un equipo muy experto en el que todo el mundo sabe jugar, y se han pasado muy bien la pelota, encontrado tiros fáciles", analizó Scariolo. Pascual apenas saboreó el triunfo en la pista madridista. Le corroía la mala defensa que permitió cien puntos ajenos, y pensaba en el "difícil" partido ante el Maccabi, el martes en el Palau Blaugrana a puerta vacía.
"El Barça ha jugado con mucha paciencia y altruismo. Es un equipo muy experto en el que todo el mundo sabe jugar, y se han pasado muy bien la pelota"
El 89-96 se transformó en un 95-98 a falta de dos minutos que auguraba otro final apretado y negativo para el Barça. Hezonja clavó un triple euforizante, ante el que respondió Parra con uno desalentador, porque a continuación sumaron Hernagómez y Laprovittola, atajando la negra racha de nueve victorias blancas iniciada en 2024.
Real Madrid, 100 - FC Barcelona, 105
Real Madrid: Campazzo (15), Llull (9), Hezonja (27), Abalde (5), Tavares (10) -cinco inicial-; Maledon (5), Deck (7), Lyles (9), Feliz (10), Garuba (3).
10 de 23 triples (Campazzo, 3), 23 rebotes, 8 ofensivos (Hezonja, 3), 22 asistencias (Llull, 8).
Barcelona: Satoransky (16), Punter (19), Cale (6), Norris (7), Hernangómez (8) –cinco inicial–; Fall (6), Laprovittola (19), Shengelia (8), Parra (13), Marcos (3).
14 de 25 triples (Punter, Laprovittola, 4), 37 rebotes, 15 ofensivos (Hernangómez, Fall, 4),16 asistencias (Laprovittola, 9).
Parciales: 24-28, 20-20, 31-29, 25-28.
Árbitros: Carlos Peruga, Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto.
