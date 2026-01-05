El Coria firma una sobresaliente primera vuelta con cartas para soñar

El Coria ha cerrado la primera vuelta del campeonato en el Grupo quinto de Segunda Federación con números que invitan, como mínimo, a la reflexión optimista. El conjunto celeste finaliza tercero con 29 puntos, solo por detrás de los dos grandes favoritos de la categoría, el San Sebastián de los Reyes, segundo, y el líder destacado, el Rayo Majadahonda. Se trata, además, de la mejor puntuación del Coria en una primera vuelta desde la creación de la Segunda Federación, un dato que da dimensión real a lo conseguido.

Los registros colectivos avalan esta notable trayectoria. En 17 partidos, el Coria ha anotado 22 goles y solo ha encajado 14, lo que le convierte en el segundo equipo menos goleado del grupo. Buena parte de ese mérito recae en el excelente rendimiento de sus guardametas, Loscos y Alonso, que han alternado titularidades con un nivel muy alto, ofreciendo seguridad y competitividad constante bajo palos. A ello se suma la fortaleza como local en el municipal de La Isla, donde el equipo no conoce la derrota, y el dato llamativo de que Coria, Navalcarnero y Rayo Majadahonda son los únicos conjuntos invictos como locales en el grupo.

Más allá de los números, el contexto refuerza la ilusión. El Coria cierra la primera vuelta con cuatro puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, lo que le otorga un pequeño colchón en una liga tremendamente igualada. Aunque el discurso interno sigue siendo prudente, lo cierto es que este equipo empieza a oler a playoff. La estadística respalda esa sensación: desde que la Segunda Federación se estructura en cinco grupos, en las últimas cuatro temporadas 20 equipos alcanzaron o superaron los 29 puntos al término de la primera vuelta, y 17 de ellos acabaron disputando la fase de ascenso, lo que supone un 85 % de probabilidades.

Su entrenador, Rai Rosa, mantiene los pies en el suelo: “Tiene mucho mérito la primera vuelta. Nuestro objetivo primordial es la salvación y, si estamos en playoff, bienvenido. En una liga tan igualada, si nos creemos algo más de lo que somos, tenemos un problema”. De cara al mercado invernal, el técnico no esconde que el club busca un extremo y un delantero centro para reforzar una plantilla humilde pero ambiciosa.

En lo individual, Iñaki León y Gonzalo Llerena han sido los jugadores más utilizados, mientras que Dawda y Javi Tapia han participado en todos los encuentros. En ataque, Mba, una de las grandes revelaciones del campeonato, lidera el apartado goleador con cinco tantos, seguido por Juanjo Chavalés con cuatro.

El Coria sigue mirando a la salvación como prioridad, pero los datos, el juego y la constancia invitan a pensar que este equipo está, como mínimo, llamando con fuerza a la puerta de un nuevo playoff.