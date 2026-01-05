El Extremadura recurrirá la polémica expulsión de Rober Correa

El enfado en el entorno del Extremadura persiste tras la derrota en el Nuevo Colombino salpicada de una polémica decisión arbitral mediada la primera parte que costó la expulsión por roja directa al defensa azulgrana Rober Correa. Todo ocurrió en un balón colgado desde la parte derecha al área. Hubo agarrones, forcejeos, empujones, como en todos los lances del juego. Correa y el onubense Manuel Bonaque se enredaron más de la cuenta. Rober hizo un además de quitarse de encima a Bonaque con gestos del brazo hacia arriba y cuando sacó la zarpa, el auxiliar de tribuna, Raúl Romero, avisó al colegiado principal y le comunicó una presunta agresión. Roja directa y partido roto.

El Extremadura recurrirá esta cartulina roja que, además del daño en el propio partido, podría dejar a Rober Correa sancionado entre dos y tres encuentros, según reglamento. La indignación crece en el vestuario del Extremadura porque el mismo auxiliar, minutos antes de esa polémica decisión, anuló un gol que parecía legal de Frodo tras disparo de Zarfino.

La indignación es aún mayor al enterarse el Extremadura, después del partido, que los dos auxiliares que pitaron el encuentro junto al árbitro principal, Johan González, no eran del comité canario, tal y como aparecía en las designaciones arbitrales; sino que eran auxiliares de la Federación Andaluza. Nadie comunicó al Extremadura ningún cambio y tampoco el árbitro avisó previo al partido de esa circunstancia. Los auxiliares designados en un principio eran Xiomara Díaz y Javier Fernández, ambos del comité canario, pero finalmente auxiliaron el partido Raúl Romero y Alejandro Torrano, ambos andaluces naturales de Sevilla. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nadie avisó al Extremadura de este cambio de última hora?

Según reglamento, el Comité de Árbitros puede hacer este tipo de modificaciones por causa de fuerza mayor, pero la realidad es que nadie lo comunicó a las partes y, tras lo sucedido, todo ha dado pie a las sospechas.

El Extremadura, en cualquier caso, no se ha querido pronunciar al respecto. Cisqui, su entrenador, evitó de hablar de las decisiones arbitrales ocurridas en el partido, aunque sí comentó que claramente habían condicionado el choque. Desde el club lo que sí consideran es que no hay agresión de Rober Correa. Bonaque no se queja de ningún golpe, nadie cae al suelo y nadie sale golpeado ni herido de la acción. Muy rigurosa, pero muy influyente en el choque.

Al margen de este lance, el Extremadura empezará el miércoles a preparar el partido del domingo ante el Real Jaén, a las 17.00 horas en el Francisco de la Hera.