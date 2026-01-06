Carlos Sainz y Nani Roma se ponen serios; Cristina Gutiérrez, heroica

Era el momento de la verdad. Y de empezar a recortar distancias. Después de una etapa realmente nefasta para Carlos Sainz y Nani Roma en este inicio de Dakar 2026, no les quedaban muchas más alternativas a ambos este martes que pasar al ataque. Y lo hicieron, vaya sí lo hicieron, recuperando los dos una distancia que empezaba a atisbarse peligrosa con los principales favoritos. Desastre de los Al-Attiyah, Loeb y compañía, mucha mejor jornada para los españoles... y para Cristina Gutiérrez, heroica en Al-Ula.

Y es que la burgalesa estuvo pletórica, constante en su ritmo en toda la Etapa 3 -una de las más duras de todo el Dakar- y cerrando su paso por la línea de meta con maestría. Terminó quinta en lo que es su mejor resultado de su vida en el Rally Dakar siendo, además, la mejor piloto española. Una actuación de '10'.

Carlos Sainz y Lucas Cruz en su Ford Raptor T1+ del equipo Ford M-Sport / A.S.O./F.Gooden/DPPI / EFE

Para llegar a eso tuvieron que sortear una etapa marcada por ser la predecesora a la maratón de este miércoles. Salir tan adelante puede ser perjudicial, pero gestionar la distancia con los principales favoritos era otro tema a tratar. En esa disyuntiva se encontraron Carlos Sainz y Nani Roma, que solventaron la papeleta a lo grande.

Ambos estuvieron siempre en las primeras posiciones en los pasos por los puntos de control con una estrategia más agresiva que se vio beneficiada por la jornada desastrosa de Al-Attiyah y Sebastien Loeb, entre otros. El qatarí cedió el liderato con 22:11 perdidos con cabeza de carrera, algo menos que los 25:25 del francés. Drama también para los pilotos Toyota.

Mattias Ekstrom y Emil Bergkvist, en el Dakar / Associated Press / LaPresse / LAP

Y con Sainz y Roma satisfechos con sus tiempos y su recorte en la general, Cristina Gutiérrez en modo relámpago y Laia Sanz, también impresionante, que quedó decimotercera, quien aprovechó la situación fue el estadounidense Mitch Guthrie. Brutal etapa del norteamericano, seguido de Martin Prokop y Guy Botterill. Lucas Moraes completó el Top-4.

Y todo queda servido para la maratón de mañana, 451 kilómetros separados de las motos que pondrán a prueba no solo la velocidad, sino la resistencia de los pilotos en un auténtico reto de supervivencia por el desierto saudí. En la general, Guthrie asalta el liderato con 0:26 sobre Prokop y 1:08 sobre Ekström, y el Top-5 lo completan Carlos Sainz (3:34) y Nani Roma (4:02). Lo más importante, haber recuperado la distancia con los favoritos y haberlos dejado un poco atrás tras una jornada desastrosa para ellos. El Dakar se pone al rojo vivo en este inicio de competición.