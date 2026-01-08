El Francisco de la Hera abre puertas a los vecinos de Tierra de Barros

La casa de todos. Así es como siempre ha querido el Extremadura que se conozca el estadio Francisco de la Hera, un recinto que en la última década ha vivido mucho fútbol, de muchas categorías y competiciones y con muchos clubes distintos como protagonistas. Para darle más realce, el club azulgrana ha emprendido una novedosa iniciativa de cara a la segunda vuelta del campeonato que arranca este domingo en casa ante el Real Jaén, a las 17.00 horas. Se trata de vender a precios populares entradas para los vecinos de la comarca, pero para cada partido eligiendo una localidad.

La primera prueba se hará con Villafranca de los Barros. De ese modo, el Extremadura ha habilitado un paquete de 200 entradas para vecinos de Villafranca y simpatizantes del fútbol que pretendan vivir la emoción de un partido en Almendralejo. Estos aficionados podrán disfrutar del partido al precio de cinco euros en Preferencia, con un ahorro de más de siete euros en condiciones normales por entrada.

Además, el Extremadura ha facilitado la venta de estas entradas al llevarlas a dos puntos de Villafranca de los Barros: el restaurante L’Bistró de La Gran Familia y Frutería Hermanos Ramírez, de Villafranca de los Barros, ambos patrocinadores del Extremadura.

Este domingo también se invitará a autoridades y empresarios de Villafranca de los Barros al partido, abriendo las puertas del estadio. Desde el Extremadura indican que ya hay localidades vecinas con ganas de tener su día en el Francisco de la Hera.

Fase de recuperación

La preocupación del Extremadura ahora se centra en lo deportivo y en volver a ser lo que fue durante el primer tramo de la liga. Ha sido una primera vuelta algo rara de los azulgranas, que arrancaron como un cohete con cuatro triunfos seguidos y han terminado disipándose hasta el séptimo puesto en la última jornada de la primera vuelta.

Uno de los grandes objetivos es frenar la sangría de goles en contra que ha acumulado el Extremadura en la primera parte del campeonato. 24 tantos en 17 partidos son muchos para un equipo que aspira a playoff. Es el segundo conjunto más goleado del grupo cuarto.

Otra faceta a mejorar es el gol por parte de sus delanteros habituales, Frodo y Maikel, del que se espera mucho más. Especialmente de Frodo, que se ha estancado en cuatro goles cuando venía de hacer 18 en Utebo la pasada temporada. Hay que recordar que el máximo goleador del Extremadura es Zarfino con seis tantos, seguido de Callejón con cinco.

El Extremadura también tiene que mejorar sus partidos de casa, donde en las últimas fechas ha dejado escapar puntos. Y los de fuera, ya que no gana desde la jornada cuatro lejos de Almendralejo.

Mercado

El Extremadura ya ha anunciado esta semana la salida de Álvaro Barrero, algo que era un secreto a voces desde que se quedara sin licencia tras la llegada de Manu Ramírez. El delantero aragonés no ha sido un buen fichaje. Apenas ha participado en sólo tres partidos, todos de suplente, y sólo ha marcado un gol de penalti.

El Extreamdura ha incorporado a Rober Correa y Manu Ramírez en el mercado de invienro por Pardo y Barrero. De momento, la dirección deportiva sigue analizando opciones y se busca un delantero que pueda mejorar lo que hay, aunque Manuel ya ha avanzado que no se traerá nada si no mejora claramente la plantilla.

El Extremadura también recibía esta semana la noticia de la sanción de Rober Correa, suspendido con dos partidos de sanción tras ser expulsado con roja directa en el Nuevo Colombino. Es la menor sanción que podía tener dentro del artículo que regulaba su infracción. Se perderá los partidos ante Jaén y Malagueño.