Dakar
Nani Roma se queda sin su gran recompensa en el Dakar
El piloto catalán perdió la victoria de etapa por una sanción, pero tanto él como Carlos Sainz recortaron diferencias con el líder Lategan y Nasser Al-Attiyah y siguen en la lucha por el Touareg, en el top cinco de coches
La estrategia de Ford en la quinta especial, a la vuelta de la maratón, ha dado resultado, aunque las sanciones de última hora han dejado con mal sabor de boca a sus dos pilotos españoles, en especial a Nani Roma, que ha cruzado la meta como virtual vencedor de etapa, por solo cuatro segundos sobre su compañero Mitch Guthrie y le ha acabado cediendo la victoria tras recibir una penalización de 1:10.
El de Folgueroles, que aborda su 29º Dakar, ha tirado de experiencia en una jornada extremadamente complicada y ha hecho un planteamiento muy inteligente, apoyado por el acierto de su copiloto Álex Haro en la navegación. Fue de menos a más, recortando progresivamente distancias con Guthrie, al que dio caza al final. Con todo, la FIA dejó a Nani sin recompensa, aunque mucho más cerca en la general.
También hubo castigo para Sainz (1’) y para Nasser Al-Attiyah (2’), que no pudo doblegar a Henk Lategan. El piloto sudafricano de Toyota, actual subcampeón, se defendió de la presión del pentacampeón qatarí y conserva el liderato de la general, ahora por algo más de 3 minutos con Nasser y por delante de cuatro hombres de Ford: Ekström (a 5:58), Roma (a 6.59) y Sainz (8.53) y Guthrie (a 16:23). Se mantiene la tendencia propicia a la marca del óvalo en los días impares.
“Para mí estar aquí es como una victoria, después de los problemas del día de ayer, estoy súper feliz y no me preocupa el tiempo”, valoraba Sainz en meta.
La lucha por el Touareg
Si hacemos balance de las dos jornadas que han integrado la primera maratón de este Dakar (la segunda llegará la próxima semana), Roma ha salido mejor parado que Sainz, pero ambos siguen en la lucha por el Touareg. Lategan ha pagado caro su exhibición del día anterior y ha cedido más distancia de la que esperaba con sus directos rivales. Y Al-Attiyah sigue al acecho, siendo el más regular de los Dacia, mientras Loeb cede 17 minutos.
La caravana del rally pondrá este viernes rumbo a la capital de Arabia, Riad, donde el sábado disfrutarán de un día de descanso. Pero antes de ese merecido respiro, a los pilotos les espera un atracón de dunas y dos enlaces larguísimos.
