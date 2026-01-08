Xabi Alonso despeja dudas sobre Mbappé antes de la final de la Supercopa

El encuentro del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España fue bastante flojo, pero le bastó para conseguir el preciado pase a la final. Los merengues sufrieron mucho ante el Atlético, pero estuvieron efectivos en ambas áreas para terminar ganando por 2-1.

A pesar de las malas sensaciones sobre el terreno de juego, Xabi Alonso se mostró muy contento por el resultado final: "Ha sido un partido muy disputado. El gol de Valverde te hace cambiar un poquito; ya tienes algo que defender. En la primera parte no hemos sufrido. Era una semifinal y este equipo sabe competir. Ha sido muy intenso y disputado. Con 2-1 hemos tenido que cambiar y nos hemos estabilizado. Ahora estamos en la final. Estoy contento. El objetivo era pasar a la final ante un gran rival. No olvidábamos el partido de Liga. Necesitábamos energía y duelos; estoy contento".

Uno de los momentos más sorprendentes del encuentro fue el 'pique' entre Simeone y Vinicius Jr. Una actitud que no gustó a Xabi y que incluso se le vio protestando y pidiendo explicaciones al argentino en directo: "Yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario. Cuando he leído y escuchado lo que le ha dicho Simeone a Vini, no me gusta. No es ejemplo de buen deportista; no todo vale. Hay que tener respeto por el rival. Todo tiene un límite".

Con el pase a la final en el bolsillo, la pregunta que se hacían todos era si Mbappé estaría o no disponible para jugar. El francés no llegó a Arabia con sus compañeros por una lesión en la rodilla, pero Xabi confirmó su presencia en la final en la rueda de prensa: "La final será diferente. Mbappé viaja mañana para Arabia". Aunque desconocemos si estará para ser titular.

Valverde simplificó las semifinales al marcar uno de los tantos de la temporada con un gran golpeo de falta. El uruguayo está volviendo a su nivel y Xabi lo celebra: "Fede ha hecho un partidazo. No solo por el gol y la asistencia. Ha atacado, se ha asociado, ha estado muy intenso, es el gen competitivo que tiene. Estoy muy contento por él. Ha sido un gol suyo muy clásico. Golpeo impresionante".

Los blancos terminaron el encuentro cambiando a sus dos centrales por laterales izquierdos. Xabi aclaró que los dos cambios fueron por precaución: "Rüdiger estaba con limitaciones y Asencio estaba sufriendo. Necestiabamos refresco en esa línea. Nos hemos estabilizado y en el final teníamos que defender el resultado".