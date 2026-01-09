Cisqui: «Le pido a la afición que confíe en nosotros»

El Extremadura inicia este domingo ante el Real Jaén la segunda vuelta del campeonato con una misión clara: mejorar los números de la primera vuelta y poder colarse en un playoff que sería histórico para los de Almendralejo en su estreno en Segunda Federación. Para que eso ocurra, el equipo debe mejorar muchos aspectos, sobre todo la sangría defensiva que le ha llevado a encajar 17 goles en 24 partidos.

Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, el patrón del barco en el banquillo, está convencido de su trabajo. Le pide a la afición «que confíe en nosotros porque lo vamos a dejar todo en cada partido».

Cisqui asume que la segunda vuelta será «tan dura o más que la primera», marcada por la igualdad del grupo y por los movimientos tanto en la zona alta como en la baja de la clasificación. El Extremadura arranca esta segunda mitad del curso en séptima posición, a cinco puntos del liderato y a solo uno del playoff, una situación que mantiene abiertas todas las opciones. «Todos los partidos van a ser de muchísima intensidad y cada rival es muy difícil», insistió el técnico, que apuesta por afrontar cada encuentro «con las mismas ganas y exigencia» mostradas hasta ahora.

Sobre la sanción mínima de dos partidos a Rober Correa, Cisqui señaló que el jugador ha asumido su error y que la plantilla ha interiorizado el aprendizaje. «Esa expulsión nos condicionó mucho, pero lo hemos hablado y no vamos a permitir que por protestas o acciones evitables nos quedemos en inferioridad», explicó, destacando la respuesta del grupo durante la semana. En el apartado deportivo, el entrenador puso el foco en la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo y aumentar las porterías a cero. «Los goles encajados llegan por errores puntuales y detalles de concentración que nos penalizan», apuntó, convencido de que, corrigiendo esos aspectos, el equipo sumará más puntos, especialmente siendo uno de los conjuntos más goleadores del grupo.

Para el partido de este domingo, el Extremadura recupera a Carlos Cordero para el centro de la defensa.