Pirro, probador de Ducati: "Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas"

Es evidente que Marc Márquez (Ducati), de 32 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo sería incapaz, tal vez por eso no ha querido hacer comentario alguno sobre los dos días que ha pasado en el trazado de Aspar, en Valencia, y ni siquiera ha expresado sus opiniones en sus redes. Cien días después de lesionarse en su hombro derecho, Marc sabe que aún no está a tope, a un mes de que se celebre el primer test de pretemporada, el primer ensayo serio, en el trazado de Sepang, en Malasia.

Pero quien sí ha hablado y bastante ha sido el italiano Michele Pirro, buen amigo suyo y estrecho colaborador tanto de 'ET' como del también italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, pues es Pirro quien, además de participar en varios grandes premios cuando es invitado o debe cubrir la baja de uno de los pilotos oficiales de la firma de Borgo Panigale, suele probar todo lo nuevo que crea, que diseña y fabrica el equipo de competición de Ducati, que dirige el ingeniero italiano Gigi Dall'Igna.

Marc Márquez, ayer, con una Ducati de serie mejorada en el circuito Aspar, de Valencia. / DUCATI LENOVO MEDIA

"Marc está bien, sí, sí, se le ve con mucha confianza y sonriendo. Yo he entrenador con él estos días y, la verdad, está tan bien que yo solo puedo seguirlo en un par de vueltas, las que damos nada más salir de nuestro taller, después se me hace imposible seguir su ritmo", le comentó Pirro, de 39 años, a Paolo Scalera, en un video ofrecido por gpone.com. Pirro cree que ni el clima ("ha hecho frío, aunque no hay la nieve que tenemos en Italia"), la pista estaba bien pero, como reconoció el propio Michele, "hay que ir con cuidado pues las escapatorias de este trazado no son las del Mundial y con una moto tan poderosa como nuestra V2 debemos ser prudentes".

Aldeguer, operado

Y, en ese sentido, Pirro ha comentado que Marc, de 32 años, se ha limitado a dar muchas vueltas, a ganar confianza, a mejorar la moto de serie para convertirla en una moto casi, casi, de carreras y poco más. "Yo, la verdad, le he visto muy feliz, sin duda porque está ya saliendo de su lesión y porque volvía a subirse a una moto potente. Lo vi realmente feliz. Sabe que está volviendo".

Pirro se refirió, por supuesto, al desastroso accidente que sufrió el español Fermín Aldeguer, compañero de equipo de Àlex Márquez en el equipo filial de Ducati, el Gresini Racing Team. "Ha sufrido una caída muy fea por la mañana, tal vez cuando la temperatura aún no era la adecuada y se ha fracturado el fémur izquierdo. Ha tenido muy mala suerte. En efecto, Aldeguer, que el año pasado fue el mejor 'rookie' de MotoGP y ganó el Gran Premio de Indonesia, fue operado ayer en Barcelona y tratará, aunque lo tiene muy difícil, de estar presente en el primer test de pretemporada en Malasia, en la primera semana del próximo mes de febrero.