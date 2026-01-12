David Rocha se convierte en nuevo entrenador del Extremadura

Nueva era en el Extremadura bajo la figura de David Rocha como entrenador. La irregular racha de los resultados del club azulgrana durante los últimos dos meses de competición le ha costado el puesto a Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, que este lunes a primera hora dejaba de ser técnico del primer equipo. La noticia no cogió a nadie por sorpresa, pues era de esperar que, si la dinámica no se revertía, tarde o temprano el Extremadura podía tirar del comodín del banquillo. Y así ha ocurrido.

El nuevo inquilino del banco del Extremadura es una cara muy conocida en nuestro fútbol como David Mateos Rocha. A sus 40 años, el técnico cacereño ya cuenta con una aventura en los banquillos como fue en la temporada 2023 al frente del Mérida en Primera Federación, donde empezó como entrenador para apagar fuegos y acabó convirtiéndose en héroe de una hazaña con la permanencia. Gustó al público, pero el Mérida acabó relegándolo a la dirección deportiva, cargo que había dirigido previamente. Las cosas se enfriaron y Rocha y el Mérida separaron sus caminos. Desde entonces ha estado esperando una gran oportunidad.

Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura, le conoce bien. Sabe de su experiencia como futbolista profesional, ya que lo tuvo jugando en la segunda temporada del Extremadura en su reciente paso por Segunda División. A Mosquera le gusta su perfil de corte profesional, entregado a su trabajo y mediador. Un entrenador que ha estado en decenas de vestuarios y conoce al dedillo cómo se mueve el fútbol profesional.

El nombre de Rocha no es nuevo por el Francisco de la Hera. Ya sonó el pasado verano en caso de que Cisqui no hubiera querido continuar en el banquillo, pero el almendralejense aceptó el reto de jugársela en su casa y, pese al gran arranque de temporada, ha acabado sucumbido por los resultados.

Cambio de dinámica

Contar con David Rocha supone varios puntos estratégicos para el Extremadura. El primero de ellos es darle una frescura mental al equipo que, en los últimos meses, ha ido claramente de más a menos en sensaciones, aliñado con errores individuales en goles encajados que han costado puntos.

La firmeza de Rocha provocará, casi con seguridad, cambios en el once y oportunidades para todos los jugadores, que empiezan de cero para ganarse la confianza del nuevo técnico.

Este martes, a las 10.30 horas, dirigirá su primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Almendralejo y por la tarde, a las 17.00 horas, será presentado con oficialidad en el Francisco de la Hera.