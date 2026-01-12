El Extremadura destituye a Cisqui como entrenador

El Extremadura ha decidido destituir a Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’ como entrenador, tras el empate a uno cosechado por el conjunto azulgrana frente al Real Jaén. Un encuentro en el que el equipo ofreció peores sensaciones que su rival y que sirvió para confirmar una dinámica irregular de resultados, pese a que el Extremadura se mantiene en puestos cercanos al playoff, aunque algo más alejado de la cabeza de la clasificación.

Cisqui pone fin así a una etapa de un año y un mes al frente del banquillo azulgrana. El técnico llegó al club en una situación delicada en Tercera Federación y logró revertir el escenario con una trayectoria sobresaliente, culminada la pasada temporada con la consecución del título de la Copa Federación y el ascenso directo a Segunda Federación, hitos que devolvieron la ilusión al entorno del club. En el inicio del presente curso, el Extremadura arrancó de forma brillante con cuatro victorias consecutivas, aunque en los dos últimos meses el equipo se ha ido desinflando, circunstancia que ha llevado a la entidad a tomar la decisión de prescindir del entrenador.

Desde el club se ha querido agradecer públicamente a Cisqui la gran labor realizada, tanto a nivel deportivo como humano, destacando su compromiso y profesionalidad durante su etapa en Almendralejo. De forma provisional, Pedro José y Pardo se harán cargo de los entrenamientos del primer equipo hasta que se anuncie al nuevo técnico, cuyo nombre podría conocerse en estos días.