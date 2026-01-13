El pacense López de Lerma, sustituto de Arbeloa en el Real Madrid Castilla

El Real Madrid ya ha elegido al sustituto de Arbeloa al frente del Castilla. Julián López de Lerma, técnico pacense de 38 años, ha sido el elegido por la dirección blanca para hacerse cargo del filial madridista después de que el cese de Xabi Alonso haya provocado el nombramiento de Arbeloa como entrenador del primer equipo. A falta de confirmación oficial, López de Lerma dejará el Juvenil A blanco, con el que ya visitó la capital pacense a finales de noviembre.

No están siendo días sencillos en el seno del Real Madrid. La reciente final de Supercopa de España en la que el Barcelona se impuso a los blancos, sumado al deterioro entre directiva, plantilla y cuerpo técnico, provocaron este lunes que el cuadro madridista prescindiera de los servicios de Xabi Alonso como técnico del Madrid. Tras el anuncio oficial de la marcha del tolosarra, el club merengue anunció que Arbeloa sería su sustituto.

El nombramiento del que fuera lateral del Madrid y la Selección Española generó el típico efecto dominó que suele llegar con este tipo de decisiones. Con el puesto al frente del Castilla vacante, varios nombres comenzaron a sobrevolar, pero el que más fuerza ha tenido en todo momento ha sido el de Julián López de Lerma.

El entrenador pacense ascenderá de la misma manera en la que ya lo hiciera el pasado mes de julio, cuando Arbeloa pasó del Juvenil A al Castilla.

López de Lerma se había convertido en uno de los grandes nombres de la cantera madridista. Al frente del juvenil, tenía al equipo en el primer puesto del Grupo 5 de División de Honor después de haber logrado 19 victorias, un empate y dos derrotas (una de ellas ante el Badajoz) en 22 partidos. En la UEFA Youth League, el cuadro blanco se había clasificado para los octavos de final de la competición.

En su etapa en el Juvenil B, el preparador de Badajoz también dejó un gran rendimiento, logrando el título de liga en su primer año.

Antes de recalar en el Real Madrid, López de Lerma inició su etapa como entrenador en el Espanyol. En el cuadro perico dirigió en la gran mayoría de categorías hasta recalar en el Espanyol B, donde fue segundo entrenador de Manolo González, actual técnico del primer equipo, en primer lugar y de Javi Chica posteriormente.

Carrera frustrada por las lesiones

La juventud de López de Lerma no es algo casual. El próximo entrenador del Real Madrid Castilla inició su carrera futbolística sobre el verde. Considerado una de las grandes promesas del Espanyol en los últimos años, el pacense debutó en Primera División en la temporada 2006/07, disputando un total de 234 minutos repartidos en siete encuentros. También puede presumir de haber jugado tres encuentros en la extinta Copa de la UEFA, donde participó en tres partidos (Sparta Praga, Austria Viena y Werder Bremen).

Tras su paso por el Espanyol recaló en el Sevilla Atlético y en el Panthrakikos griego, pero las diferentes lesiones que fue sufriendo a lo largo de su carrera provocaron que en el año 2010 decidiera poner fin a su carrera como futbolista para iniciarse en los banquillos.