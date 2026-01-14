La Fundación Jóvenes y Deporte concede 39 premios a deportistas dotados con 36.000 euros

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, ha dado a conocer, tras su publicación reciente en el DOE, la relación de personas y proyectos designados el Jurado Oficial para ser galardonados en los VI Premios ‘Diputación Contigo’, otorgados junto a la Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres y los II ‘Premios Extremadura Impulsa’, así como los IV Premios ‘Deporte Universitario de Extremadura’, concedidos junto a la UEX.

En total, son 39 los premios otorgados con una suma económica que alcanza los 36.000 euros, que ponen de manifiesto el compromiso que la Fundación Jóvenes y Deporte y el resto de las entidades e instituciones implicadas mantienen con el apoyo al deporte de base y a todos los agentes del sector deportivo para su crecimiento y desarrollo, alcanzando al mayor número de personas y colectivos posibles.

Ello se evidencia en que el objetivo de los Premios Diputación Contigo ha seguido siendo, por un lado, recompensar la labor de aquellas personas deportistas extremeñas con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido resultados significativos y de relevancia en competiciones deportivas a nivel nacional y/o internacional, compatibilizando la práctica deportiva con la obtención de brillantes resultados en el ámbito académico, a través de la categoría ‘Talento’.

En esta ocasión, los premios en han recaído en los nadadores Fernando González y Lara Amarilla, los karatecas Carla Santos y José Ramón Barroso, la piragüista María Espadero y el deportista de salvamento y socorrismo Francisco Guerra en apartado Oro, que reciben 1.500 euros por premio. En el de plata (800 euros por deportista), resultan premiados Jorge Macarrilla (patinaje), Alma Calle (kárate), Jesús Aguado (tenis de mesa), Adriana Dorado y Natalia Gallardo (kickboxing) y Valeria Espadero (piragüismo).

Cierran esta categoría en el apartado bronce los piragüistas Juan Torres y Alberto Marcos, la deportista de baile deportivo Soledad Patricia González, el atleta Samuel Barradas, la gimnasta Laura Pastor, el kickboxer Alejandro García y la trail runner Macarena Carmona. Reciben 500 euros cada uno/a, habiendo decidido el jurado ampliar a 7 los reconocimientos en este apartado por el alto nivel de la concurrencia.

Por su parte, los Premios “Extremadura Impulsa” han repetido en segunda edición tras la grana cogida de su estreno, al objeto de que den cabida a un mayor grupo de deportistas de Extremadura destinados a deportistas entre los 7 y los 11 años.

Al palmarés de esta categoría se suman las karatecas Jimena Rasero y Valeria Rebollo, el patinador Leo Jaraíz, la gimnasta María Germán, el tenista Alejandro Romero y la jugadora de pádel Adriana Sánchez. Cada deportista recibirá 500 euros sin distinción de categoría.

Así mismo, en esta sexta edición de los ‘Premios Diputación Contigo’ se da continuidad al reconocimiento a la labor de aquellas personas deportistas o entidades que hayan realizado algún proyecto deportivo de carácter singular y extraordinario en base a las características del mismo, por lo que se mantenía la categoría de premios ‘Diputación Contigo Singulares’, resultando premiados en la convocatoria de 2025 en el apartado ‘Oro’ José Antonio Trejo, por su proyecto ‘Expedición Mar de Hielo 2025’ y el Club Deportivo Sansones. Ambos proyectos reciben 1.800 euros de premio.

También en esta categoría de Premios Singulares, apartado Plata, se premia con 1.000 euros al proyecto ‘Extrefem. Picota Trail Running’, de Eva Garrido, Laura Moyano y Mª Minerva Muñoz, y al CEE Ntra. Sra. de la Aurora por sus ‘Olimpiadas Escolares’. Los premiados en el apartado bronce reciben 800 euros cada uno, siendo los galardonados los proyectos del ‘1er Equipo Extremeño Femenino de FlagFootball’ de Villanueva Black Storks, y del doble campeón de Rallyes de Extremadura y Castilla-La Mancha, Julián Jiménez. Por último, con un Diploma dotado con 500 euros se reconoce a Nieves Gemio, por su proyecto de participación en el Ironman de Kona (Hawai), y a Javier Sánchez Cidoncha y su proyecto de competición en la prueba ‘World Police and Fireman 2025’.

IV Premios DUEX

Del mismo modo tras publicarse en el DOE la Resolución con las personas premiadas en la cuarta edición de los Premios ‘Deporte Universitario de Extremadura’ (DUEX), que la FJyD entrega junto a la Universidad de Extremadura y que están destinados a aquellas personas deportistas que cursen estudios universitarios en la UEX y que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido resultados deportivos, significativos y de relevancia, en competiciones oficiales de carácter nacional y/o internacional, ya sean federativas, universitarias o de ámbito profesional, compatibilizando la práctica deportiva con la obtención de brillantes resultados en el ámbito académico universitario.

Ocho premios en total se otorgan en esta convocatoria, que han correspondido a la deportista de montaña y escalada Paula Traverso y el judoca Francisco González en categoría Oro (1.500 euros por premio); la atleta Andrea Buenavida y la deportista con parálisis cerebral Laura Utrero en el apartado Plata (1.000 euros cada una); la también atleta Samira Zarhloul y el deportista de Montaña y Escalada, Hugo Cosano, en categoría bronce (750 euros); y Diploma para la ciclista María Reyes Murillo y el deportista de hípica Roberto Martín (con una dotación de 500 euros por premio).