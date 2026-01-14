ATLÉTICO DE MADRID
Oficial: Gallagher abandona el Atlético de Madrid
El futbolista inglés se marcha al Tottenham a cambio de 40 millones de euros un año y medio después de su llegada al Metropolitano
Marc Marín
Ya es oficial. Conor Gallagher deja de ser futbolista del Atlético de Madrid para emprender una nueva etapa en la Premier League. Era un secreto a voces y solo faltaba la confirmación, que terminó llegando en la tarde de este miércoles en una operación que obliga al cuadro rojiblanco a acudir al mercado para reforzar la medular de Diego Simeone.
Gallagher, que ya no había viajado a La Coruña para disputar los octavos de final de la Copa del Rey contra el Dépor, se marcha al Tottenham un año y medio después de su llegada al Metropolitano, donde se erigió como pieza clave para el técnico argentino con 50 partidos disputados en la pasada temporada y otros 27 en lo que llevamos de curso.
Pese a su importancia y peso en el equipo, el inglés no terminó de adaptarse a su nueva vida y no dio muestras de ser ese jugador diferencial por el que se invirtió para sacarle del Chelsea. "El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense", expresó el club en un comunicado.
"De esta manera, el centrocampista inglés vuelve a su país para comenzar un nuevo desafío tras haber defendido nuestros colores durante una temporada y media", añade el texto.
Gallagher, que llegó al Atlético en agosto de 2024 procedente del Chelsea, ha disputado 77 partidos con la camiseta rojiblanca, marcando 7 goles y repartiendo 7 asistencias a sus 25 años. Ahora, son aproximadamente 40 millones de euros los que pagará el conjunto británico por Gallagher, lo que permitirá al Atlético de Madrid recuperar prácticamente toda la inversión realizada en verano de 2024.
Por aquel entonces, el club rojiblanco desembolsó ni más ni menos que 42 millones de euros, lo que deja una diferencia de 2 'kilos' más que amortizada tras año y medio en la entidad y sabiendo que a sus 25 años no ha logrado despegar más allá de lo que demostró en Inglaterra. Prueba de ello es la caída de su valor, que ha pasado de los 50 millones a su llegada al Atlético a los 35 'kilos' en los que Transfermarkt tasa ahora al inglés.
“Estoy muy emocionado de mostrarles a los aficionado lo que puedo hacer en el campo. Espero brindarles momentos y recuerdos especiales. Quería ser jugador de los Spurs y, por suerte, el club también lo pensó. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para saltar al campo”, fueron las primeras palabras de Gallagher como jugador del Tottenham, donde lucirá el dorsal 22 con un contrato "a largo plazo".
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar
- Más de 11.000 personas participarán este año en Badajoz en el gran desfile del domingo de Carnaval