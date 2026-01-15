Cuando Jefté Betancor pasó por Extremadura antes de tumbar al Real Madrid

El nombre de Jefté Betancor volvió a retumbar con fuerza en el fútbol español tras convertirse en el héroe inesperado del llamado “Albacetazo”. Dos goles suyos, el último en el descuento y con una ejecución tan estética como letal, a lo Van Basten, sirvieron para que el Albacete Balompié eliminara al Real Madrid de la Copa del Rey en un Carlos Belmonte entregado. Lo que muchos aficionados desconocen es que, hace ahora 11 años, el delantero canario tuvo un breve paso por Extremadura, concretamente por el CD Badajoz, cuando apenas tenía 21 años y comenzaba a abrirse camino en el fútbol profesional.

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, Jefté llegó al Nuevo Vivero en un contexto muy concreto. El Badajoz necesitaba reforzarse tras la baja de larga duración de Mikel Uriarte, y el joven atacante cumplía un perfil muy específico: sub-23, con proyección y margen de crecimiento. Aquella temporada la había comenzado en el CD Eldense, pasó después por el Unión Viera en Tercera División y, ya en el tramo final del curso, recaló en el conjunto blanquinegro, que peleaba por el ascenso. Su estancia en Badajoz fue corta, casi fugaz, pero intensa. Jefté disputó su último partido de liga ante el Mérida y formó parte de la eliminatoria de ascenso frente al Murcia Imperial, en la que el equipo pacense, dirigido por José Diego Pastelero, quedó eliminado. Tras aquella experiencia, el delantero regresó a Canarias para seguir construyendo una carrera tan extensa como nómada, pasando por numerosos equipos dentro y fuera de España.

Once años después, su nombre vuelve a escena por todo lo alto. Para conocer mejor al Jefté de entonces, este periódico ha hablado con José Diego Pastelero, hoy integrante de la Escuela de Entrenadores de la Federación Extremeña de Fútbol, que lo recuerda con claridad.

“Era un jugador con mucho talento y mucha clase, casi en edades de formación”, explica. “Muy espigado, poco hecho físicamente, pero con unas condiciones enormes. Un delantero rápido, potente, con gol. Bastante completo”. Pastelero recuerda que su fichaje se produjo muy al final de la temporada, “en abril o mayo”, pensado exclusivamente para los últimos partidos de liga y la liguilla de ascenso. “Fue un fichaje complicado, con muchas condicionantes, y tenía que ser sub-23”, añade.

El técnico reconoce que, desde entonces, siempre le siguió la pista. “Cuando ves potencial en un futbolista, intentas saber si estabas en lo cierto. Ha jugado en equipos importantes, aunque cambiaba mucho de club”. Y sí, también vio el partido ante el Real Madrid. “Me alegré muchísimo. Es raro ver a un jugador ya maduro que conserve los recursos que tenía cuando era casi un niño. Fue de las primeras veces que salió de Canarias. De hecho, todavía conservo su teléfono”.

La noche mágica de Jefté también ha removido recuerdos en el entorno blanquinegro. Pastelero cuenta que recibió mensajes de antiguos dirigentes, como Pablo Blázquez, presidente del club en aquella etapa, whtaseando sobre la anécdota. “Después de tantos años, estas cosas te reafirman en el criterio que tuviste”, concluye Pastelero.

El “Albacetazo” dejó, además, otro guiño a la afición extremeña. En el Albacete que eliminó al Real Madrid también brilla Alejandro Menéndez, centrocampista que defendió la camiseta del Mérida en la temporada 2022-2023 a las órdenes de Juanma Barrero y que hoy es una pieza clave en Segunda División.

Historias que se cruzan, caminos que se entrelazan y un nombre, el de Jefté Betancor, que once años después de su paso por el Nuevo Vivero vuelve a dejarse ver. Esta vez, ante los ojos de todo el país.