Laporta debe responder en el juzgado por usar "su credibilidad profesional" para "captar" inversores

El presidente del Fútbol Cub Barcelona Joan Laporta comparece este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona para explicar si presuntamente usó su "credibilidad profesional y empresarial" para lograr "captar" inversores para diferentes proyectos a través de dos sociedades, Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong. Junto a Laporta también acudirá a declarar el vicepresidente del Barça Rafael Yuste, mientras que los otros dos imputados en este procedimiento, el economista y exdirectivo del club azulgrana Xavier Sala i Martín y el exdirector de TV3, del Barça y expropietario del CF Reus Deportiu Joan Oliver han sido citados pero el juzgado no consiguió localizarlos. Sin embargo, no se descarta que comparezcan este viernes a las declaraciones, según fuentes judiciales.

Los cuatro están acusados de presuntamente estafar unos 100.000 euros mediante estas dos sociedades a una inversora, representada por el letrado José Oriola, que entregó la cantidad a cambio de una rentabilidad del 6% y sólo recuperó 12.500 euros, según indica la querella a la que ha tenido acceso este diario. Hay varios procedimientos judiciales abiertos por la entrega de dinero de varios inversores a estas sociedades a cambio de una rentabilidad anual alta, aunque finalmente no percibieron lo prometido, ni recuperaron los fondos que habían dado.

Por eso, la querella, que investiga el juzgado, indaga si los acusados usaron su "credibilidad profesional" para atraer a estos inversores. Los cuatro aparecen en folletos de algunos de los proyectos, como uno de CSSB Limited que mostraba la compra de un club de fútbol chino de categoría inferior, el Beijing Institute of Technology, que se iba a nutrir de una academia de fútbol como la del Barça. En este proyecto se hace referencia al modelo de negocio que Laporta y colaboradores impulsaron en el club azulgrana y que habían reproducido en el CF Reus, un club que acabaría desapareciendo por la mala gestión.

Precisamente, la denunciante en este nuevo procedimiento decidió acudir a los tribunales tras visionar el documental sobre el Laportagate-El caso del Reus 2, del periodista Andreu Rauet. En este reportaje dos hermanas rememoran la forma en que se les propuso recuperar una inversión fallida en el desaparecido Reus para subir de categoría, aunque este procedimiento todavía se está decidiendo si se admite en los tribunales.

Laporta tiene otros dos procedimientos abiertos, en los que está acusado, por su presunta vinculación con la sociedad CSSB Limited, radicada en Hong Kong y cuyo representante legal fue Joan Oliver, exdirector general del Barça bajo el primer mandato del actual presidente azulgrana. Tres juzgados indagan varias operaciones similares de captación de inversores a los que se les prometía una rentabilidad anual de entre el 6 o el 7%.

Más procedimientos abiertos

Una de las causas en las que Laporta está investigado es en una presunta estafa de 4,7 millones de euros cometida entre 2016 y 2018 a una familia que consiguió un premio de 34 millones de euros en la lotería Primitiva. Según consta en la querella, que va contra Laporta, Oliver y otras cinco personas, la familia invirtió en la sociedad CSSB Limited por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. Únicamente recibieron 84.000 y tampoco se les devolvió la cantidad aportada. La familia aseguró que contaron con el asesoramiento de Laporta.

Hay otra tercera causa contra el presidente del Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona indaga la querella de un inversor que en 2016 entregó 50.000 euros a CSSB Limited con la promesa de una rentabilidad anual del 6% y "la posibilidad de recuperar la inversión". Se le ofrecía invertir en el Beijing Institute of Technology. El querellante recibió un certificado que le acreditaba como propietario de 1.000 acciones de la compañía, al precio de 50 dólares por participación, pero no se le devolvió el dinero ni recibió rendimientos financieros.

El Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona también tiene una investigación abierta por presunta estafa contra Oliver por la inversión de 100.000 euros que hizo el tenista profesional Albert Ramos en CSSB Limited a un beneficio del 6%. El deportista recibió los primeros pagos hasta 2017, por lo que acusó al máximo representante de la sociedad. Laporta acudió a declarar como testigo hace unos meses y se desvincuó de CSSB Limited.

Además, Hacienda investiga las transacciones de las sociedades CSSB Limited y Core Store con China para determinar si existe un posible fraude fiscal. Los inspectores de la Agencia Tributaria han examinado numerosa documentación y hasta la fecha han encontrado hasta 6 millones de euros en operaciones que podrían ser presuntamente fraudulentas.

