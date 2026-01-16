Exigente reto para el Voleibol Almendralejo en la pista de Pinto

El Voleibol Almendralejo retoma la competición este sábado tras el parón de la pasada jornada y lo hará afrontando un desafío de máxima exigencia. El conjunto extremeño visitará a las 19.30 horas la pista del Grupo Egido Pinto en el primer encuentro de la segunda vuelta del campeonato dentro del grupo C de la Superliga 2. Un duelo que pondrá a prueba el buen momento de los almendralejenses ante uno de los equipos más sólidos de la categoría.

El encuentro no será sencillo, ya que el conjunto madrileño ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación y se ha mostrado muy regular durante toda la temporada. Enfrente estará un Voleibol Almendralejo que llega en clara línea ascendente y situado en la cuarta plaza, con la confianza reforzada tras los últimos resultados. Los de Antonio Morán saben que puntuar en Pinto supondría un importante golpe sobre la mesa y una inyección de moral de cara a la segunda mitad del curso.

No obstante, el equipo extremeño deberá adaptarse desde esta jornada a una baja muy sensible. Pau Callejo se perderá lo que resta de temporada tras confirmarse su lesión, una ausencia que obligará al cuerpo técnico a reajustar piezas en un tramo decisivo del campeonato.