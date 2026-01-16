Inversión
Pep Guardiola y Sergio Busquets compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro
Cada uno ha adquirido una participación del 14,21%, un porcentaje que tiene un precio actual de mercado de casi un millón de euros
EP
Los exfutbolistas del Fútbol Club Barcelona Pep Guardiola y Sergio Busquets han entrado en el accionariado de Alquiler Seguro Asset Market, la socimi de Alquiler Seguro enfocada a la gestión de viviendas de alquiler asequible.
Según los registros de BME Scaleup, el mercado de BME destinado a empresas en crecimiento, el actual entrenador del Manchester City ha llevado a cabo esta inversión a través de su sociedad 08022003 Limited, mientras que Busquets lo ha hecho a través de Buga Seler, empresa de la que es administrador único.
Cada uno ha adquirido una participación del 14,21%, un porcentaje que tiene un precio actual de mercado de casi un millón de euros, dado que la empresa tiene un valor en bolsa actual de 6,9 millones de euros.
Los dos exfutbolistas se convirtieron en nuevos socios de la socimi a través de una ampliación de capital de 5 millones de euros aprobada en mayo de 2025 pero que se elevó a público ante notario el pasado 31 de diciembre.
Además de Guardiola y Busquets, la sociedad Ventu Europe también se ha incorporado como accionista al aflorar otra participación del 17%, mientras que el 52,63% permanece en manos de Alquiler Seguro a través de su presidente, Antonio Carroza y la sociedad Aurica Growth.
