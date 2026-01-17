Al-Attiyah agranda su leyenda en el Dakar y Nani Roma se lleva la 'plata'

Nasser Al-Attiyah ya tiene su sexto Touareg. Aunque desde el viernes se sabía virtual campeón, el qatarí ha sufrido más de la cuenta para lograr su objetivo y proclamarse campeón por primera vez con Dacia, después de lograrlo previamente con Volkswagen, Mini y Toyota.

Afrontaba la última especial con una sólida renta, más de 15 minutos con Nani Roma y 23 con Mattias Ekström. Pero viendo lo ocurrido ayer con el de Folgueroles, que llegó remolcado al vivac, al límite del tiempo, y , sobre todo, atento a lo que ha pasado hoy en el final de las motos, donde a Ricky Brabec se le ha escapado el triunfo por solo 2 segundos ante Luciano Benavides tras equivocar el rumbo a 7 km de meta, Nasser no podía bajar la guardia.

Para sorpresa general, el piloto de Dacia ha comenzado con un error de navegación en el primero de los cuatro tramos del día y en el segundo cedía casi 9 minutos con el más rápido, Mattias Ekström. El sueco, que se jugaba el tercer puesto con Sébastien Loeb, separados por solo 29 segundos tras la anterior etapa, ha salido muy fuerte, decidido a asegurar el podio

Al-Attiyah ha conservado la calma cuando Ekström le ha alcanzado en pista y ha completado los últimos kilómetros rodando junto al de Ford, que le ha sacado una renta de 8:47 en meta. Nani Roma ha conseguido restarle poco más de seis minutos. Insuficiente para soñar con el ‘milagro’.

El veterano piloto de Ford termina segundo, a 9:42 del campeón, en el que sin duda ha sido su mejor Dakar desde que levantara el Touareg en 2014 en las cuatro ruedas (título que sumó al logrado en motos en 2044). Después de superar un cáncer y de cumplir 29 participaciones en el rally, la recompensa le deja más que satisfecho: “Es un regalo”, dice.Es su quinto podio en el rally más extremo: Fue tercero en 2006, segundo en 2012, ganó en 2014 y volvió a repetir como subcampeón en 2019 y ahora, en 2026.

Ekström le ha ganado el pulso a Loeb para concluir tercero, lo que deja dos Ford en el podio final. Carlos Sainz, lastrado por sus problemas en la segunda semana de carrera, ha terminado quinto, a 28 minutos, en el que podría ser su último Dakar. A sus 63 años, el madrileño asegura que se tomará un tiempo para reflexionar. Eso sí, el éxito de Al-Attiyah (55) y Nani Roma (55), demuestra que en el Dakar, la experiencia sigue siendo un grado.