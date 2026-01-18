El Don Benito es más líder tras un nuevo tropiezo del Jaraíz

El Don Benito es más líder de la Tercera después de comenzar la segunda vuelta con una victoria en casa y aprovechar el nuevo tropiezo del Jaraíz en su feudo para dejarlo a cinco puntos. También ganó el Badajoz, que entra en ‘play off’ de ascenso por primera vez este año.

Don Benito 2-Montijo 0

El Don Benito tenía deberes en el inicio de la segunda vuelta y esos no eran otros que conseguir un triunfo ante alguno de los equipos que ocupan posiciones nobles en la clasificación. Esa victoria llegó este domingo en casa ante el Montijo por 2-0 . Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ doblegaron al cuadro montijano gracias a los tantos de Banao en propia puerta en la primera parte y de Higor Rocha en la segunda. El conjunto calabazón es líder con 38 puntos, minentras que el Montijo sale de ‘play off’ con 29.

Jaraíz 2-Montehermoso 2

Sorpresivo empate a dos del Jaraíz ante el Montehermoso para sumar su quinto partido sin ganar. Los goles de Momah yotro en propia remontaron el tanto inicial de Maymoune, el mismo que le dio el empate en el tramo final. El cuadro verato es segundo con 33 puntos y el Montehermoso continúa como colista del grupo.

Calamonte 0-Cabeza Buey 1

Un solitario tanto de Mina en la primera mitad fue suficiente para que el Cabeza del Buey, que no pierde desde la primera jornada de liga, sumara otros tres puntos para consolidarse en los puestos más altos de la clasificación. Y es que el equipo que dirige Fidel Caballero, gran sorpresa de esta temporada, es tercer clasificado con 31 puntos y encadena ya 17 partidos invicto. Por su parte, el Calamonte, que sumó su tercera derrota seguida, sigue en descenso con 13 puntos en el casillero.

Villafranca 0-Moralo 1

Si el Cabeza del Buey suma una buena racha, también suma varios partidos sin perder el Moralo, que con José Antonio Ruiz en el banquillo se ha afianzado en la zona noble. Precisamente, al equipo del ex técnico del Villafranca le costó imponerse en und duelo igualado en el marcador que se decantó por un tanto en propia puerta a favor del Moralo. Los de Navalmoral de la Mata son cuartos clasificados con 31 puntos, mientras que el Villafranca cae hasta la duodécima plaza con 23.

Azuaga 1-Badajoz 2

El Badajoz sumó un nuevo triunfo para seguir invicto desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo. Esta vez, los blanquinegros tuvieron que remontar el tanto inicial del Azuaga desde los once metros, obra de Vera. Sin embargo, los goles de Gus Quezada y de Boja Domingo , dieron la victoria a los pacenses para entrar por primera vez esta temporada en puestos de ‘play off’ de ascenso con 30 puntos. El Azuaga se queda octavo con 26 en su casillero.

Puebla 2-Villanovense 2

Encuentro loco el que se vivió entre el Puebla de la Calzada y el Villanovense. Ambos empataron a dos un encuentro que comenzó ganando el cuadro poblanchino por mediación de Manu Soltero. Sin embargo, el Villanovense le daba la vuelta con un goles de Angelito yPitii. Ya en la segunda parte el Puebla de la Calzada lograba el tanto del empate por mediación de Portu. El Villanovense se queda en la zona mediac de la tabla con 27 puntos y el Puebla un poco más abajo con 24.

Diocesano 1-Jerez 5

Imponente victoria del Jerez en Pinilla, donde se impuso por 1-5 al Diocesano en un encuentro plácido para los de Juampe Sánchez. Para el cuadro templario marcaron Manu Ferreras, Chema Chávez con un doblete, Espinar y Juanfri. El gol del honor para los colegiales fue obra de Morales. El Jerez es décimo con 24 puntos y el Diocesano se queda a tres del descenso con 16.

Santa Amalia 3-Pueblonuevo 2

El Santa Amalia remontó un 0-2 ante el Pueblonuevo gracias a los goles de Joselu con un doblete y de Sergio Chino. Bereket y Germán marcaron para los visitantes. El cuadro amaliense es séptimo con 28 puntos y el Pueblonuevo sigue penúltimo con diez.

Gévora 1-Llerenense 2

Victoria por 1-2 del Llerenense ante el Gévora gracias a los tantos de Gabri y Essau. Marcó Josito para los locales, que son ahora decimo quintos con 15 puntos. El Llerenense asciende hasta la decimotercera plaza con 21 puntos hasta el momento.