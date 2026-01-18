Rivola, jefe de Aprilia, asegura que Acosta será el compañero de Márquez, en 2027, en Ducati

La nueva temporada de MotoGP, que ya ha empezado a arrancar con las diversas presentaciones de los equipos oficiales, por ejemplo el ‘team’ Aprilia, integrado por el español Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi, una de las revelaciones de la última temporada junto al subcampeón del mundo Àlex Márquez (Ducati) y su compañero en el Gresini Racing Team, Fermín Aldeguer, será la temporada en la que concluyen los contratos de todos los pilotos de la parrilla de la máxima categoría.

Eso significa, sin duda, que las negociaciones, las ofertas, ya han empezado a circular por los despachos de los representantes de todos los pilotos, muchos de los cuales intentan cambiar de equipo o, mejor dicho, de moto, teniendo en cuenta que, en 2027, se estrena un nuevo reglamento técnico, con motos menos potentes y mucho menos sofisticadas en cuanto hace al aspecto de la aerodinámica y ayudas para el pilotaje lo que, en teoría, hará que las fábricas y las escuderías busquen pilotos finos con las manos pues, dicen, el papel del piloto ganará a los mandos de esas nuevas motos.

Es por ello que el ruido en los despachos, los rumores, las charlas han empezado a dispararse antes de que, en la primera semana del próximo mes de febrero, se celebren, en el popular y conocido circuito de Sepang, en Kuala Lumpur (Malasia), los primeros tres días de entrenamientos oficiales de MotoGP.

Marc Márquez, que arrasó, el pasado año, con una de las 'Desmosedici' oficiales del equipo Lenovo Ducati, ya dijo recientemente que está más cerca de renovar por la firma de Borgo Panigale que de un cambio de moto.

El primero que abrió el fuego en ese sentido fue el campeonísimo Marc Márquez (Lenovo Ducati) que aseguró, en una de las fiestas celebradas por la firma de Borgo Panigale en el mes de diciembre, que estaba “en un 80%” de quedarse, es decir, de renovar por la fábrica italiana y seguir confiando en el ingeniero Gigi Dall’Igna, con quien tiene una gran conexión y del que se fía a ciegas. Mañana mismo, en la estación de esquí de Madonna di Campiglio (Trentino, Italia), Marc y Gigi serán protagonistas, junto a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, de la lujosísima presentación oficial del equipo Lenovo Ducati.

El comentario del mayor de los Márquez, que no sorprendió a nadie visto su dominio, el suyo y el de Ducati, en el Mundial del pasado año, que el piloto de Cervera (Lleida) ganó con una mano, conquistando, en Japón, su noveno título mundial, cinco grandes premios antes del final, ha sido ahora sorprendentemente reforzado por uno de los jefes más carismáticos e importantes del ‘paddock’ de MotoGP, el italiano Massimo Rivola, responsable del equipo Aprilia.

Pedro Acosta, que lleva ya dos años en MotoGP y aún no ha podido lograr su primera victoria, sueña con una Ducati y, sin duda, se convertirá en uno de los pilotos más deseados de cara a 2027.

El jefe de la escudería de Noale (Italia) acaba de decir, en la presentación de Aprilia, que “Marc renovará por Ducati y el también español Pedro Acosta sustituirá a ‘Pecco’ Bagnaia en el equipo oficial en 2027”. Cuando el periodista de la web italiana Moto.it que le estaba entrevistando le preguntó si esa tésis era ya oficial, Rivola añadió: “No, pero lo será, seguro. Todo el mundo sabe que Pedro (Acosta) persigue una Ducati desde hace tiempo”. Puede que, incluso, Aprilia lo sepa cuando ha tanteado al piloto murciano.

Rivola añadió que la permanencia de Márquez era lógica dados sus extraordinarios resultados del pasado año y, respecto al ‘tiburón de Mazarrón’, “todo el mundo sabe que Pedro quiere una Ducati en su próximo contrato, lo ha dicho incluso él”. Es cierto que el entorno de Acosta, especialmente su manager Albert Valera, dijo, la pasada temporada, que si hubiesen tenido posibilidades de escapar de KTM, lo hubiesen hecho. Ahora, en una entrevista en Motorsport.es, Valera no ha hablado tan claramente de Ducati y sí de estar en un equipo oficial de la parrilla de MotoGP.

