El Extremadura entra en alerta naranja

El Extremadura vive, sin duda, el momento más difícil de la temporada y, posiblemente, el más complejo desde que iniciara su nueva andadura en 2022. La décima posición en la tabla no debería ser tan alarmante como la racha de partidos en los que el equipo no termina de transmitir las mejores sensaciones. El juego es bueno, las ocasiones se multiplican, pero siempre pasan «accidentes» acaban con puntos en contra. Algo ocurre.

La derrota ante el Atlético Malagueño fue un varapalo durísimo por ser el colista que sólo había ganado 1 partido d 18 en liga. Pero no sólo perdió tres puntos el Extremadura, sino que de una tacada perdió a cinco jugadores claves para su partido del domingo ante el Puente Genil, todos por sanción. Núñez, que fue expulsado; además de Zarfino, Barace, Luis Nicolás y Carlos Cordeo que vieron la quinta amarilla. Si sumas a Fran Rosales lesionado, el Extremadura solo tendrá a 15 jugadores para afrontar el partido del domingo próximo.

David Rocha, que se estrenó como técnico azulgrara con derrota, quiso diferenciar entre los aspectos positivos y negativos del último partido. Entre los primeros, destacó el dominio con balón y la capacidad ofensiva del equipo. «Con balón hemos tenido momentos muy buenos y hemos generado ocasiones suficientes para haber matado el partido», señaló. Sin embargo, reconoció que las carencias defensivas en acciones aisladas terminaron siendo determinantes. «Esa falta de contundencia en dos acciones nos ha condenado y nos ha hecho perder el partido», resumió.

Muy contrariado, comentó que el Extremadura, por experiencia y contexto, no puede permitirse este tipo de concesiones. «Con el partido controlado, siendo un equipo con mayor experiencia que un filial y con 0-1 a favor, no podemos conceder esas ocasiones», lamentó el cacereño.