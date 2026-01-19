Balonmano
España logra el billete para la segunda fase del Europeo tras la victoria de Austria sobre Serbia
El combinado dirigido por Iker Romero quedó eliminado a pesar de su triunfo, ya que necesitaba vencer por al menos cuatro goles (26-25)
Redacción
La selección española de balonmano se aseguró su presencia en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras la victoria que Austria logró este lunes sobre Serbia (26-25).
Un triunfo que no impidió, sin embargo, la eliminación del torneo del conjunto austríaco, que dirige el español Iker Romero, que necesitaba vencer al menos por cuatro goles para seguir manteniendo vivas sus opciones de clasificación.
Serbia, pendiente de España
Billete para la segunda fase que, por contra, aún podrá lograr la selección de Serbia, que prepara el español Raúl González, si España vence este lunes (20.30 horas) a Alemania, que necesita al menos empatar con los Hispanos para seguir viva en el campeonato.
Un empate que el conjunto germano, vigente subcampeón olímpico, no tendrá nada fácil, ya que España, con la clasificación ya asegurada, buscará el triunfo para acceder a la siguiente ronda con dos puntos en su casillero, los máximos posibles.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal