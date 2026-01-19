El Vítaly La Mar, campeón de la Copa de Extremadura

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se proclamó campeón de la Copa de Extremadura de Primera Nacional Masculina tras imponerse con claridad al Escayolas Paco ADC Baloncesto por 90-69, en una final que el conjunto pacense supo controlar desde el salto inicial.

Liderado por Jorge Rodríguez Capellín, el equipo dirigido por Enzo Dimitrijevits firmó un arranque sobresaliente, imponiendo un ritmo alto y una gran intensidad defensiva que pronto se tradujo en ventajas en el marcador. La fluidez ofensiva y el dominio del rebote permitieron cerrar el primer cuarto con un contundente 29-18, una renta que marcó el desarrollo del encuentro.

En el segundo periodo, el conjunto cacereño intentó reaccionar ajustando su defensa y encontrando mejores situaciones en ataque. Sin embargo, el buen hacer de Asier Cuadra, el acierto de Lluc y la aportación interior de Leo Tompea mantuvieron el control del partido por parte del BCB, que se marchó al descanso con una ventaja de diez puntos que reflejaba su superioridad.

Tras el paso por vestuarios, los pacenses dieron un paso más. El tercer cuarto resultó decisivo, con un parcial de 26-20 que terminó de inclinar la final. El claro dominio en el rebote (42-28) y el acierto desde el perímetro permitieron al Vítaly La Mar ampliar diferencias ante un rival que no logró encontrar continuidad en su juego exterior.

En los últimos minutos, el conjunto pacense supo gestionar la ventaja con madurez, cerrando una victoria sólida y sin sobresaltos, que confirmó el gran trabajo colectivo realizado durante todo el campeonato.

En el apartado individual, Jorge Rodríguez Capellín fue el gran protagonista de la final, firmando una actuación estelar con 38 puntos, 6 rebotes y 43 de valoración, números que le valieron el MVP del partido.

Un nuevo éxito para el Vítaly La Mar BCBadajoz UEx, que alza la Copa de Extremadura 2026 demostrando carácter, solidez y ambición competitiva.