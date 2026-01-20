Valdano retrata a Arbeloa: "Dividir al madridismo entre buenos y malos es una muy mala idea"

Jorge Valdano, exjugador, exentrenador y exdirector deportivo del Real Madrid, ha comentado las palabras de Álvaro Arbeloa en las que el nuevo técnico blanco insiste en que hay una campaña dirigida contra el club por los pitos que dedicó la grada a Florentino Pérez y a los jugadores el pasado sábado ante el Levante. "Hay que tener mucho cuidado. Dividir el madridismo entre buenos y malos es una muy mala idea. Fue lo peor de la tarde, las declaraciones de Arbeloa. Esa política divisoria no le conviene al club porque el Real Madrid es algo mucho más importante que Arbeloa, que Florentino o que Bernabéu. Es un equipo extraordinariamente popular y hay gente que piensa de una manera o de otra. Estamos en una ambiente súper emocional y lo normal es que haya división de opiniones".

Para el comentarista de Movistar, hay que tener mucho cuidado con dividir el madridismo entre buenos y malos. Revelar esos 'movimientos políticos' lo único que hace es manchar la imagen del club". Valdano sostiene que "puedes estar en desacuerdo con Florentino Pérez y seguir siendo aficionado del Real Madrid, o estar en desacuerdo en todo y seguir avalándolo como presidente".

Arbeloa tira la piedra y esconde la mano

Arbeloa ha hecho una defensa a ultranza del presidente y del vestuario desde el sábado, en que el Bernabéu pitó a los futbolistas y pidió la dimisión del presidente. El entrenador blanco repitió su argumento en la previa del encuentro ante el Mónaco de Champions: "Repito lo que dije el otro día. Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren. Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar". Arbeloa no ha revelado quién organiza esas supuestas campañas para debilitar al Madrid y se ha limitado a señalar a los madridistas que mostraron su malestar con la gestión del club en los últimos tiempos.

Valdano ya había sido crítico con la decisión del despido de Xabi Alonso, del que afirmó "a Xabi lo vi inestable desde el primer día. Nunca he sentido que tuviera el apoyo del club". Además, el argentino puso el foco en el desequilibrio de la planificación de la plantilla advirtiendo que "el equipo carece de un estratega. A veces un solo jugador puede provocar un funcionamiento distinto". Un fichaje, el del centrocampista, que el técnico tolosarra pidió al club desde el día de su llegada y nunca se llegó a consumar.

