Callejón: “El domingo es un partido para demostrar de qué pasta estamos hechos”

Hay partidos que son como finales, aunque el calendario sea incapaz de determinarlos como tal. Y el Extremadura, este domingo ante el Puente Genil, tiene uno de esos encuentros con aroma a determinantes. No tanto por la clasificación y los muchos partidos que aún quedan, sino para medir la capacidad de reacción de un equipo que parece no encontrar salida a su laberinto de dudas y errores.

Va a ser un partido complicado, no hay duda. Porque lo son todos en esta categoría y por las bajas que tiene el Extremadura. Hasta siete de una tacada. Cinco sancionados: Barace, Zarfino, Núñez, Luis Nicolás y Carlos Cordero. Y dos lesionados: Fran Rosales y Rober Correa, que ha sufrido esta semana una rotura muscular. Más vinagre a la ensalada.

La situación no es fácil tampoco para un entrenador, David Rocha, que acaba de llegar y debutar con derrota ante el colista. Totalmente inesperada. Alza la voz el capitán, Juanmi Callejón: “es evidente que los resultados no están acompañando y eso hace que la confianza se resienta, pero tenemos que hacernos fuertes entre los jugadores, el cuerpo técnico y el club. Estamos a tres puntos del descenso, pero también cerca de la zona alta”, apelando a que la calma también vale y confiando en la capacidad de su vestuario para corregir errores.

Ante el Puente Genil, el Extremadura tiene un partido de jugadores. Juanmi Callejón lo ve como una gran oportunidad para los que no juegan habitualmente: “es el momento de demostrar de qué pasta estamos hechos y para que los jugadores que han tenido menos minutos den un paso al frente y demuestren lo que pueden ayudar. Hay plantilla de sobra para que el míster confeccione un once muy competitivo”.

Sobre lo que le está ocurriendo al equipo, Callejón reconoció que se están pagando errores puntuales con un alto coste. “Son fallos que nos penalizan muchísimo. Ya se vio el otro día: dos errores, dos goles y el partido se nos va”, explicó el capitán, quien señaló que esta ha sido la tónica en varios encuentros recientes.

En ese contexto, Callejón defendió la necesidad de creer en la plantilla y en el trabajo que se viene realizando. “Estos son momentos para corregir, para seguir confiando en estos chicos y no dudar ni un ápice del camino que estamos recorriendo”, afirmó, al tiempo que hizo un llamamiento a la afición para que acompañe al equipo en un tramo exigente de la temporada.

Lesión de Correa

Por otra parte, el infortunio se sigue cebando con un Extremadura al que le golpean las lesiones. El último en caer ha sido Rober Correa, que ha sufrido una rotura en el cuádriceps que puede dejarle fuera de combate un mes de competición. Curiosamente, Correa ya se había perdido por sanción los dos últimos encuentros, por lo que ha sido peor escenario para el pacense.