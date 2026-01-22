Cáceres acogerá la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala con el apoyo de la Junta de Extremadura

La Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala ya tiene escenario para la edición de 2026. Tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol, en colaboración con la Real Federación Extremeña de Fútbol, y la Junta de Extremadura, el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres será el escenario de la fase final de uno de los torneos más prestigiosos del fútbol sala nacional.

La cita deportiva ha sido presentada en el stand de Extremadura en FITUR por el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. «El deporte es un elemento estratégico de nuestra política para la promoción y el desarrollo económico, cultural y patrimonial», ha apuntado Amaro durante la presentación. «Un evento de esta magnitud nos vuelve a situar en el foco nacional e internacional», ha añadido.

Con capacidad para 6.000 espectadores, el pabellón cacereño cogerá el relevo del Palacio de los Deportes de Cartagena, sede de la última edición. Cabe destacar que el Multiusos Ciudad de Cáceres fue sede en 2018 de la final de la Copa del Rey que enfrentó a FC Barcelona Lassa y Jaén Paraíso Interior, con triunfo azulgrana en la prórroga (4-3).

Además, el pabellón situado en Extremadura ha albergado en los últimos años partidos de la selección española absoluta masculina de fútbol sala. Los dos últimos precedentes, el 1 de marzo de 2023, con el España-Chipre, o el España-Brasil, uno de los partidos más esperados del fútbol sala mundial, y que se celebró el 3 de febrero de 2019.

«Extremadura está preparada para acoger grandes eventos desde las instalaciones propias de la Dirección General de Deportes, pero también desde el buen hacer de nuestros clubes y federaciones», ha explicado el director general. A falta de conocer a los cuatro clubes que disputarán la fase final, las semifinales de la decimosexta edición del torneo se jugarán el sábado 23 de mayo, mientras que, un día más tarde, el domingo 24, se disputará la gran final.

El Movistar Inter FS defiende el título de campeón obtenido en Cartagena el pasado mes de mayo ante el Jaén Paraíso Interior. Más de setenta equipos de fútbol sala de las cuatro máximas categorías masculinas compiten desde el arranque de la temporada en las eliminatorias a partido único, para alcanzar una plaza en la cita de Cáceres.

Por su parte, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha señalado que en Extremadura «se está trabajando muy bien la base en el fútbol y el fútbol sala y esto tiene que verse refrendado”. “Desde la RFEF estamos muy contentos de organizar la Copa del Rey de fútbol sala en Extremadura. Estoy seguro de que la final será un éxito», ha finalizado.

Los organizadores del Rally Raid Portugal-Extremadura. / FJyD

VUELVE EL RALLY RAID A LA DEHESA EXTREMEÑA

Durante la jornada también se ha presentado el BP Ultimate Rally Raid Portugal-Extremadura, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC) y la única que se disputa en Europa, que se celebrará del 19 al 21 de marzo de 2026.

En el acto han intervenido el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina, el promotor del evento, Pedro Pecero, y el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, quien ha puesto de manifiesto el impacto turístico, económico y mediático del rally.

El rally saldrá de la localidad portuguesa de Grándola para ingresar en nuestra región el próximo jueves 19 de marzo por la localidad de Valencia de Alcántara para competir en un tramo de unos 100 kilómetros que llevará hasta La Codosera, pasando por varios términos municipales cacereños. Desde allí los participantes viajarán hasta Badajoz, donde estará situado el centro neurálgico de la prueba durante los tres días, concretamente en IFEBA, junto a la frontera portuguesa.

El viernes 20 se celebrará la segunda etapa extremeña con salida desde la localidad de Don Benito y llegada a Villafranca de los Barros, una carrera especial de 300 kilómetros, recorriendo varias comarcas desde la Serena hasta Tierra de Barros. El sábado 21 se celebrará la tercera etapa por la región, con salida desde Zafra hasta Portugal, con unos 200 kilómetros cronometrados en tierras extremeñas.

La entrada al país luso será a través de la frontera de Villanueva del Fresno, última localidad en Extremadura. El rally terminará el domingo 22 en Loulé, en el Algarve portugués.