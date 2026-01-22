Extremadura, con ambición en el Campeonato de España de campo a través

Extremadura acudirá este fin de semana al Campeonato de España de Campo a Través (individual, por selecciones autonómicas y escolar), que se disputará en el circuito de El Pinillo, en Almodóvar del Río (Córdoba) este fin de semana.

La convocatoria llega tras la final autonómica celebrada en Herrera del Duque el pasado día 11, prueba que dejó prácticamente definidos los equipos que representarán a la región y que finalmente han sido citados por el Comité Técnico de la Federación Extremeña de Atletismo.

En categoría sub-20 masculina competirán Ibai Núñez, Iker Flores, Juan Sánchez, Pablo Olivera y Raúl Martín, mientras que el combinado sub-20 femenino lo integran Marta Lara, Marta Ramírez, Candela Pintado y Esther Cotano.

Para la categoría sub-23, el equipo masculino estará liderado por la reciente plata continental Óscar Gaitán, junto a Mario Pacheco, Roberto Ambrosio, Miguel Blanco y Víctor Hernández; y el femenino lo formarán Andrea Buenavida, Carla Martínez, Marina Patrón, Eva Carrasco y Laura Ordiales.

En absolutos, el combinado masculino contará con los internacionales Jorge González y Sergio Paniagua, además de Alexandre Carrilho, Juan José Márquez y Jorge Becerra. En mujeres, Extremadura estará representada por Noelia Muñoz, Carmen Chaves, Alba Gutiérrez, Rosa Arcas y Rocío Expósito.

Jorge González cruza la línea de meta de la San Silvestre de Badajoz 2025. / Diego Rubio Paredes

La convocatoria se completa con el relevo mixto, integrado por Conchi Hidalgo, Paula Jiménez, Jorge Domínguez y Daniel Díaz, una prueba que la federación califica como especialmente atractiva.

Más nombres propios

En el apartado escolar, el sub-16 masculino lo formarán Aimar Flores, Alberto Cardeñosa, Alejandro Alejandre, Daniel Leo y Diego Alcón, y el sub-16 femenino: Paula Ortega, Noelia Valcarcel, Sara Matas, Paula Costumero y Lucía Casares. En sub-18, el equipo masculino estará compuesto por Martín González, Javier Masero, Carlos Olay, Carlos Pedrosa y Bruno Ramos, y el femenino por Candela Manchón, Nerea Rodríguez, Macarena Carmona, Sabina Trujillo y Elisabeth Copetudo.

Desde la Federación Extremeña de Atletismo se subraya que se trata de equipos “muy compactos”, por encima de las individualidades, y se recuerda que la convocatoria incluye cinco atletas internacionales.

La expedición partirá el viernes y el sábado por la mañana para realizar por la tarde una visita al circuito y un entrenamiento de activación. El grupo estará acompañado por varios técnicos, con el seleccionador autonómico César Andrade y bajo la dirección de la vicepresidenta Remedios Márquez Gregorio.

Además, por celebrarse el campeonato en la provincia de Córdoba, “tan duramente castigada por sucesos recientes”, las selecciones extremeñas lucirán un crespón negro como señal de respeto y recuerdo a los fallecidos, según la nota federativa.