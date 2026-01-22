Ya hay día para las elecciones presidenciales del FC Barcelona: Laporta se jugará la reelección el 15 de marzo

La junta directiva del FC Barcelona ya ha deliberado y ha decidido convocar a los socios el próximo 15 de marzo para las elecciones a la presidencia del club. La fecha coincide en el fin de semana del partido ante el Sevilla en un Camp Nou entre grúas. Nunca un presidente con el mando en la mano ha perdido unos comicios y el equipo de Hansi Flick va más o menos viento en popa, así que el plenipotenciario Joan Laporta parte como favorito en su busca de la reelección ante una oposición atomizada.

La junta se ha reunido este mediodía y después de varias horas de debate ha seguido en parte la recomendación de los estatutos, que fija que la cita en las urnas sea un día de partido. Pero es posible que el encuentro ante el cuadro sevillista se dispute el día anterior, el sábado 14, si el Barça sigue vivo en la Champions.

La primera fecha posible

Estaba obligada la junta a escoger una fecha entre el 15 de marzo y el 15 de junio y ha optado por la parte más inmediata de la horquilla. Justo la primera fecha y cae en medio de los octavos de final de la Champions. Con ello evita el riesgo de plantear la cuestión de confianza con una eliminación temprana de haber elegido el día 22, que era la otra fecha que se había barajado. La directiva ha descartado de plano la incertidumbre deportiva de esperar a final de temporada.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick y el presidente blaugrana, Joan Laporta, se saludan durante la entrega de premios de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). / Kai Försterling / EFE

De ganar y cumplir el nuevo mandato, que culminará el 2031, Laporta sumaría 17 años en la presidencia, solo por detrás de Josep Lluis Núñez, que acumuló 22, en la historia del club. La llamada generación del 2003 mantendría así un lustro más su asidera al poder azulgrana.

Rafael Yuste al frente

Cuando Laporta presente su dimisión como imponen los estatutos, a principios de febrero como mucho, no se constituirá una comisión gestora como es costumbre. El mandatario dejará sus funciones en un puñado de directivos afines que posiblemente comandará Rafael Yuste, el vicepresidente primero del FC Barcelona. Deben ser un tercio de los 17 miembros actuales.

Por el momento se sabe que quieren plantar cara a Laporta y su discutida gestión tres aspirantes que ya han presentado sus respectivas plataformas: Víctor Font, que obtuvo 16.679 votos (el 30%) en las elecciones del 2021, Xavier Vilajoana, que no reunió las firmas necesarias para participar en esos comicios, y el financiero Marc Ciria. Joan Camprubí Montal, líder de Som un Clam, parece ahora más centrado en buscar la unidad opositora que en lanzar una propuesta propia.

Víctor Font, durante el acto en la Fira de Barcelona. / Manu Mirtru

La junta directiva, paralelamente, ha convocado a los socios a una Asamblea Extraordinaria para el 8 de febrero para renovar el contrato con Spotify hasta 2030 para la camiseta y hasta 2034 como ‘naming rights’ del Camp Nou. También para avalar una nuevo socio comercial que grabará su nombre en la zamarra en sustitución de ACNUR, cuya vinculación contractual concluye este verano. Cómo no, la asamblea en cuestión será telemática.

En la reunión se dio constancia de la extensión de la licencia con la Euroliga para 10 años más y de la reunión el pasado fin de semana en Londres con los líderes del proyecto de la NBA Europa, cuyas puetas permanecen abiertas.

