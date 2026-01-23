David Rocha: "Nuestra afición va a ser muy importante el domingo"

El Extremadura afronta este domingo ante el Puente Genil un partido clave para revertir la irregularidad de resultados, un encuentro que desde el entorno azulgrana se cataloga como de final en el mes de enero. El entrenador azulgrana, David Rocha, ha hablado en la comparecencia previa celebrada en la Ciudad Deportiva del club, donde comenta la importancia del apoyo del público: “Para nosotros, el domingo, nuestra afición va a ser muy importante. Y estoy seguro de que van a estar apoyándonos”.

Rocha reconoció que la semana ha sido “rara” por las incidencias de última hora, pero destacó el buen ánimo del vestuario y la calidad del trabajo realizado. El Extremadura llegará al choque con numerosas bajas: Barace, Zarfino, Miguel Núñez, Carlos Cordero y Luis Nicolás, todos ellos por sanción, además de Rober Correa y Fran Rosales, lesionados. Aun así, el técnico se mostró firme: no habrá excusas. “Vamos a poner once jugadores en el campo y tendremos sustituciones suficientes. Los que jueguen lo van a hacer de maravilla”, aseguró.

El entrenador incide en que las adversidades son momentos para medir a los equipos y a los grupos. “Es un partido de orgullo, de equipo, y de demostrar que tenemos amplitud de plantilla. En casa vamos a ser muy fuertes”, afirmó. Rocha confía en que el conjunto dé una respuesta inmediata tras la última derrota, a la que calificó de “accidente” por cómo se produjo, y cree que el equipo tiene ganas de reivindicarse.

Especial atención puso en el papel de la grada del Estadio Francisco de la Hera. El técnico asumió la exigencia del entorno, pero recordó que la reacción del público irá ligada a lo que el equipo ofrezca desde el inicio. “Si damos a la afición lo que demanda, van a estar con nosotros. En momentos complicados, su empuje será fundamental”, señaló.

Sobre el rival, Rocha avisó de la dificultad del compromiso ante un Puente Genil intenso y competitivo, fuerte en las segundas jugadas y con las ideas claras. El Extremadura deberá igualar ese nivel de intensidad y aprovechar sus opciones. Con bajas, juventud y necesidad, el domingo se presenta como una prueba de carácter para un equipo que busca volver a la senda de la victoria.