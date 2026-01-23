El Voleibol Almendralejo afronta una doble jornada clave para mirar hacia arriba en Superliga 2

El Voleibol Almendralejo afronta este fin de semana una doble jornada clave en el grupo C de Superliga 2, con dos partidos consecutivos que pueden marcar el devenir de la temporada. El conjunto que dirige Antonio Morán se medirá sábado y domingo en el pabellón de San Roque, en dos encuentros directos ante rivales inmediatos en la clasificación, en los que estará en juego decidir si el equipo mira definitivamente hacia la parte alta o si deberá pelear por evitar complicaciones en las próximas semanas.

El primero de los compromisos llegará el sábado, a las 18:00 horas, frente al Mintonette Almería, quinto clasificado del grupo. Almendralejo ocupa actualmente la cuarta posición, con solo un punto de ventaja sobre el conjunto almeriense, lo que convierte el choque en un duelo directo por afianzarse en la zona noble de la tabla. Un triunfo permitiría a los extremeños abrir brecha con un rival directo y reforzar sus aspiraciones.

Sin apenas tiempo para recuperar, el domingo a las 13:00 horas, también en San Roque, el Voleibol Almendralejo recibirá al Xàtiva Voleibol, sexto clasificado y situado a tres puntos de los locales. Otro enfrentamiento directo ante un equipo que llega con la intención de engancharse a la pelea por los puestos altos y que exigirá máxima concentración por parte del conjunto almendralejense.

Noticias relacionadas

Un doble triunfo permitiría a Almendralejo asegurar su presencia entre los cuatro primeros durante varias jornadas y dar un paso firme para pelear por el playoff en el tramo decisivo de la competición. El club confía, además, en el apoyo del siempre fiel público de San Roque, que puede convertirse en un factor decisivo para llevar en volandas al equipo en un fin de semana que se presenta como uno de los más importantes del curso.