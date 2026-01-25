El Don Benito mete la directa hacia el título y el Jaraíz se descuelga de la lucha

Esta Tercera está absolutamente loca. Esa es la conclusión más certera que puede sacarse tras la disputa de la jornada 19, que deja al Don Benito todavía más líder tras ganar al Pueblonuevo y aprovechar un nuevo tropiezo (otro más) del Jaraíz, que se descuelga en la pelea por el títula. Un Jaraíz al que igualan ya el Cabeza del Buey y el Moralo, que sueñan con todo y que quieren seguir creciendo en esta segunda vuelta. También parece que se olvida de sus opciones de título el Badajoz, que empató ante un buen Santa Amalia y se queda a diez puntos de los dombenitenses, pecisamente su próximo rival de liga. Y ganó el Villanovense, que encadena cuatro partidos consecutivos sin perder, una buena racha que sitúa a los de Richi Tapia a un punto de ‘play off’.

Pueblonuevo 0-Don Benito 1

Triunfo de mucho valor por 0-1 del Don Benito en su visita al Atlético Pueblonuevo en un terreno de juego impracticable y del que el conjunto rojiblanco logró sacar petróleo para, ahora sí, poner tierra de por medio en la lucha por el título de liga. Los rojiblancos tuvieron que trabajar de lo lindo para cosechar el triunfo, que llegó con un gol de Nando Copete en el segundo tiempo tras aprovechar el rechace en un penalti lanzado por él mismo. Con este triunfo, el Don Benito de José Carlos Prieto ‘Canica’ lidera la clasificación con 41 puntos, siete más que Jaraíz, que es segundo. El Pueblonuevo se mantiene a cinco puntos de la salvación.

Jerez 2-Jaraíz 2

Empate a dos entre el Jerez y el Jaraíz en un encuentro que también estuvo marcado por el mal estado del terreno de juego como consecuencia de las últimas lluvias. En este caso, el conjunto pimentonero tuvo que dar por bueno el punto ante un Jerez que continúa creciendo en la clasificación. Los locales se adelantaron hasta por dos veces con goles de Chema Chávez y Ben Azize, mientras que un doblete de Alfre para el conjunto verato acabó por repartir un punto para cada uno. El Jaraíz encadena seis partidos sin ganar y son segundos con 31. El Jerez se sitúa en mitad de tabla con 25.

Cabeza Buey 2-Gévora 0

El Cabeza del Buey continúa casi intratable al sumar una nueva victoria, esta vez por 2-0 en casa ante el Gévora, único equipo que hasta la fecha ha conseguido ganar a los caputbovenses en lo que va de liga. El equipo de Fidel Caballero hizo buenos los goles de Mina y Barranco para empatar a puntos con el Jaraíz en la parte alta de la tabla. El Gévora continúa marcando la salvación y está dos por encima del descenso a estas alturas de la temporada. .

Moralo 4-Diocesano 1

Victoria contundente del Moralo por 4-1 para igualar con Jaraíz y Cabeza del Buey en la parte alta de la clasificación con 34 puntos y proseguir con su buena racha. Los goles de Robinho, Isma, Moha y Hamza dieron el triunfo a los de Navalmoral, mientras que por el lado colegial anotó Koke. El Diocesano es decimocuarto con 16 puntos, tres por encima del descenso.

Badajoz 2-Santa Amalia 2

El Badajoz no pasó del empate a dos ante un buen Santa Amalia, que acabó con nueve y que puso contra las cuerdas a los de Ávila. El equipo amaliense se puso 0-2 a favor con goles de Joselu y Pelu, pero los pacenses empataron en el trascurso de la segunda parte por mediación de Álex Alegría y Lolo González. Se quedan quintos con 31 puntos, a diez del líder Don Benito, precisamente su próximo rival. El Santa Amalia tiene 29.

Villanovense 3-Calamonte 0

Sólida victoria del Villanovense, que encadena cuatro partidos sin perder. Los de Richi Tapia vencieron y convencieron con una buena imagen, mejorada con las últimas incorporaciones. Se adelantaron gracias a un tanto de Pedregal en la primera parte tras aprovechar un rechace a tiro de Jaime Almagro. El segundo llegó ya en la segunda parte con un tanto en propia de los calamonteños y sentenció el joven Sergio Torres con un tanto de bella factura desde la frontal. Los de Richi Tapia se acercan al ‘play off’ con 30 puntos en su casillero. El Calamonte continúa a dos puntos de la salvación.

Montijo 0-Villafranca 1

Un solitario tanto de Quintero le dio los tres puntos al Villafranca en su visita al Montijo, que de paso le costó el puesto a Jesús Acevedo al frente del banquillo montijano. El Villafranca es decimotercero con 23 puntos y el Montijo se queda con 29.

Llerenense 0-Azuaga 0

El derbi de la Campiña Sur se saldó con un empate sin goles que desde luego no contenta a ninguno, especialmente al Azuaga, que atraviesa una mala racha de resultados. El Llerenense, por su parte, suma un nuevo encuentro sin perder tras la buena dinámica después del cambio de entrenador. Ambos ocupan puestos de zona media con 26 puntos los azuagueños y 24 los llerenenses.

Montehermoso 1-Puebla 0

El Montehermoso se gana el derecho a soñar con la salvación después de imponerse por 1-0 al Puebla de la Calzada en su casa este domingo. Fue un tanto de Teo el que decantó la balanza a favor de un conjunto que venía de sumar varios empates consecutivos y que ahora, gracias a este triunfo, se queda a cuatro puntos de la salvación. El Puebla de la Calzada se mantiene con 24 puntos en una zona tranquila de la clasificación y con toda la segunda vuelta aún por delante en juego.