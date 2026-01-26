España domina, vence y ya está en cuartos de la Eurocopa

El Stožice Arena acogió el segundo encuentro de la fase de grupos para la selección española, un partido cuyo guion, igual que en el debut, no tardó en inclinarse claramente hacia un lado. España salió con la determinación de quien sabe que cada detalle cuenta en una Eurocopa, instalándose de inmediato en campo rival y marcando el ritmo del juego. Bielorrusia, replegada y con escasos argumentos ofensivos, buscaba oxígeno en acciones aisladas de su pívot Yakubov, único foco de inquietud para la zaga española.

Mellado abre el camino

El dominio español tuvo recompensa enseguida. Mellado, que ya había brillado en el estreno y había sido elegido MVP del primer partido, volvió a ser decisivo. Tras una recuperación agresiva de Antonio Pérez en primera línea, España lanzó una transición perfecta: pase directo hacia Mellado, conducción con su característico control con la planta y definición con el interior para firmar el 0-1. Un gol que confirmaba las buenas sensaciones y abría el camino.

A partir de ahí, España se dedicó a asediar la portería bielorrusa. Pablo Ramírez, Gordillo, Adolfo y Novoa dispusieron de ocasiones claras para ampliar la ventaja, pero el acierto no acompañó. Incluso Cecilio rozó el segundo con un punterón que el guardameta rival sacó bajo la línea en una intervención providencial.

Bielorrusia apenas generaba peligro, más allá de algún intento aislado sin demasiada profundidad. España, en cambio, encadenaba posesiones largas, recuperaciones rápidas y finalizaciones constantes, trabajando con paciencia y ambición para llegar al descanso con un 0-2 que hiciera justicia al dominio mostrado.

Pero el futsal siempre deja espacio para un giro inesperado. A 30 segundos del descanso, Shvedko sorprendió con una picadita que superó a Chemi y congeló por un instante al Stožice Arena. Cuando el empate parecía inevitable, apareció Antonio, impecable en la lectura defensiva, para sacar el balón bajo palos y evitar un golpe durísimo justo antes del intermedio.

La primera parte se cerró con un susto, sí, pero también con la sensación inequívoca de que España había sido muy superior: posesión, control, ritmo, ocasiones… todo menos el acierto que sí acompañó en el debut. El marcador era corto, pero el juego invitaba al optimismo.

Novoa amplía la ventaja

Y tras tantos intentos en la primera parte, el premio llegó nada más empezar la segunda. La selección encontró por fin el tanto que llevaba persiguiendo todo el encuentro: Novoa, en una gran acción individual, encaró, encadenó un par de fintas y culminó con un disparo preciso para firmar su primer gol con la absoluta y poner el 0-2 en el marcador.

España siguió mandando, acumulando posesiones largas y ocasiones claras en busca del tercero. Bielorrusia, más obligada, empezó a aparecer con algo más de frecuencia, aunque seguía sin encontrar la manera de superar con continuidad la sólida estructura defensiva española.

En el último minuto, Bielorrusia apostó por el portero jugador para intentar recortar distancias. Pero la situación se complicó aún más cuando Shcherbich, al impedir que Cecilio sacara rápido, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo en inferioridad a falta de 30 segundos.

El duelo terminó con menos goles de los esperados, pero con una victoria valiosa: España suma tres puntos más y sella matemáticamente su clasificación para cuartos de final. En la última jornada, ante Bélgica, se jugará ser primera del grupo C. Eso sí, el equipo no tuvo el acierto del otro día, aunque volvió a mostrar solidez, control y madurez competitiva.

Ficha técnica:

0 - BIELORRUSIA: Luksha; Krykun, Baturin, Ragovik, Shvedko -equipo inicial- Petukhov (ps), Selyuk, Pinchuk, Semianiuk, Shimanovski, Shcherbich, Yakubov, Kozel, Dubkov

2 - ESPAÑA: Chemi; Cecilio, Ricardo Mayor, Raya, Gordillo -equipo inicial- Dídac Plana, Antonio Pérez, Adrián Rivera, Adolfo, Pablo Ramírez, Rivillos, Cortés, Mellado, Novoa

GOLES: 0-1 Mellado (5’), 0-2 Novoa (20’).

