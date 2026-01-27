La lluvia frena los test en Montmeló: Ferrari y Red Bull, los únicos que han rodado

La lluvia ha condicionado y mucho el desarrollo de la segunda jornada de test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Seis de las siete las escuderías que participaron el lunes en la sesión inaugural han comunicado que no saldrían a pista este martes ante las malas previsiones meteorológicas y más sabiendo que solo pueden elegir tres de las cinco tandas programadas esta semana en el trazado de Montmeló.

Con la ausencia ya confirmada previamente para estos test de Williams, hoy tampoco han rodado Mercedes, Haas, Alpine, Audi, Cadillac, Aston Martin, McLaren y Racing Bulls. El equipo de Fernando Alonso llegará justo de tiempo a estos ensayos y aunque tienen intención de probarse jueves y viernes, podría ser que solo lo hagan el último día.

Finalmente hoy solo dos coches han completado algunas vueltas en el Circuit, antes y después de que descargara el 'diluvio' universal en Montmeló, pero eso sí, con tres de los grandes protagonistas del 'gran circo': Verstappen, Hamilton y Leclerc.

Por una parte, Charles Leclerc ha estrenado la pretemporada para Ferrari, aunque la pasada semana ya estuvo al volante del nuevo SF-26 en Fiorano, tras la presentación oficial del equipo.

Y también Max Verstappen, que este año buscará recuperar su trono mundial tras ceder ante Lando Norris y McLaren en 2025, se ha subido por primera vez al Red Bull RB22 con el que ayer su nuevo compañero Isack Hadjar fue el más rápido.

Desde el portal 'soymotor' apuntaban que el monegasco ha hecho un primer stint de once vueltas en seco, con neumáticos medios. Su mejor tiempo (no oficial) ha sido un 1'20‘’8, a 2.7 de la vuelta más rápida de Hadkar el lunes (1:18.1).

Verstappen no ha tardado en mejorar el crono de Leclerc y ha rodado en 1'20''0 antes de volver al garaje de Red Bull cuando una fuerte tormenta ha interrumpido la sesión matinal. Después de casi una hora parados, ambos pilotos han vuelto a la pista para probarse en condiciones de agua, montando neumáticos Pirelli de lluvia extrema.

Y por la tarde Leclerc le ha dejado el volante a Lewis Hamilton y Verstappen ha hecho lo propio con Hadjar. El heptacampeón ha completado 20 vueltas, con un mejor registro de 1:33.4, siempre con gomas de agua o intermedias. Leclerc en mojado había llegado a marcar 1:32.0 en su turno matinal. Y de nuevo Hadjar les ha superado a todos en agua (1:31.9). El francés, sin duda, está demostrando una gran soltura en su debut como piloto de Red Bull. Eso sí, ha protagonizado una bandera roja a última hora, al accidentarse en la curva 14 de Montmeló.

Por otra parte, la policía y los agentes de seguridad del Circuit siguen velando para que los aficionados y los medios que intentan seguir el desarrollo de los test estos días lo tengan realmente difícil para captar imágenes. Con todo, no es misión imposible, como se ha visto estos dos primeros días, en los que han trascendido tiempos e imágenes al margen de las facilitadas en los canales oficiales de la F1.