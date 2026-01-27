Pedro Acosta: "Fui muy duro con KTM y han trabajado más de lo que esperaba"

Hace demasiado tiempo, concretamente dos largos años, que el Mundial de MotoGP tiene depositados sus ojos y, sobre todo, las expectativas, siempre enormes (“ese ha sido, tal vez, mi mayor problema”), en el joven piloto murciano Pedro Acosta, de 21 años, y brillantísimo bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2, donde realizó temporadas impresionantes.

Sin embargo, Acosta lleva dos años en MotoGP y todavía no ha conseguido ganar un gran premio, cosa que sí lograron Fermín Aldeguer (Ducati) y Raúl Fernández (Aprilia), la pasada temporada. Es más, cuando el ‘tiburón de Mazarrón’ debutó, en 2024, todo el mundo creyó que destrozaría los récords de precocidad de Marc Márquez. Y no lo consiguió.

Duro trabajo

Acosta se ha presentado hoy con el equipo oficial de KTM, en compañía de Brad Binder, Enea Bastianini y Maverick Viñales, a quien todo el mundo ve, tras su asociación con el pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo, como uno de los pilotos que más guerra puede dar esta temporada, previa a la revolucionaria campaña de 2027, cuando las motos cambiarán, en gran medida, su fisonomía y características técnicas, con menos motor (en teoría), menos aerodinámica y menos ayudas al pilotaje.

El ‘tiburón’ ha hablado de todo hoy y, sobre todo, ha mostrado su sorpresa “por lo mucho que han trabajado en el departamento de competición de KTM, más de lo que yo esperaba, la verdad, para intentar corregir los problemas que yo les comenté que sufríamos, especialmente, en las carreras largas, es decir, en los auténticos grandes premios de los domingo. ¡Ojalá! lo hayan conseguido”. "La verdad", añadió el piloto murciano, "es que el año pasado fui muy duro con ellos y he de reconocer que han trabajado mucho, esperemos que bien".

"No puedo hablar mucho sobre la asociación Viñales-Lorenzo, pero ¡ojalá! les vaya bien pues, si Maverick mejora, yo puedo aprovecharme de esa mejora y mejorar también". Pedro Acosta — Piloto oficial de la marca KTM

Cuando le preguntaron qué problemas eran esos, Acosta insistió en que “todo el problema se centraba en que no llegábamos jamás, no importaba el circuito ni el asfalto ni siquiera la temperatura de la pista, con los neumáticos en condiciones de seguir apretando en la última parte de las carreras. Te hacías ilusiones el sábado, en la carrera al sprint, mucho más corta, y, luego, llegaba el domingo y no había manera de acabar en condiciones el GP”.

Acosta, tal vez recordando que aún no ha ganado un gran premio de MotoGP, insistió en tomarse las cosas con calma y, sobre todo, “conseguir ser constante, estar siempre en el gurpo de cabeza y lograr pelear por el podio en todas las carreras. No quiero repetir lo picos, las subidas y bajadas, de estos dos últimos años, aunque no será fácil pues la categoría esta muy apretada”.

Acosta no quiso pronunciarse demasiado sobre dos puntos muy llamativos de esta pretemporada. Por un lado, la asociación Viñales-Lorenzo y la gran movida que, probablemente, empezará ya a producirse, la semana próxima, en Sepang (Malasia), sobre el mercado del 2027. En Sepang se citarán todos los pilotos para protagonizar los primeros test de la pretemporada.

"Es pronto para hablar de 2027 y del mercado de pilotos. Yo creo que el que se encuentre cómodo y contento donde está, intentará renovar y el que no esté cómodo tratará de buscarse otro sitio"

“Sobre la asociación entre Maverick y Jorge, solo puedo decir que he visto algún que otro video y declaración, pero no he hablado con ellos”, señaló el ‘tiburón’, “así que lo único que puedo decir es que, tal y como hice yo buscando a Carmelo (Morales, excampeón de España y un piloto muy, muy, reconocido por todos) para que me ayudase y acerté plenamente, más en el aspecto personal que competitivo, imagino que Maverick ha querido tener al lado a una persona que sabe mucho de carreras y de su preparación como Jorge. Si les va bien, me irá bien a mí porque aprenderé de ellos, sin duda”.

En ese sentido, Acosta contó que la incorporación de Carmelo Morales a su equipo personal le ha servido de mucho. “Yo tengo posters en mi casa de Carmelo cuando corría, así que ya deben imaginarse lo que representa Carmelo para mí. Me ha ayudado mucho a tomarme las cosas con más calma, a no precipitarme, a intentar que me divierta en los fines de semana de GP, a distraerme los miércoles y no empezar a obsesionarme con el fin de semana. No sé, me lleva muy bien y creo que, mentalmente, ha sido de gran ayuda”.

Y respecto, a la movida del mercado, Acosta, al que Massimo Rivola, máximo responsable del equipo Aprilioa Racing, colocó, hace tres semanas, en el equipo Lenovo Ducati sustituyendo a Francesco ‘Peco’ Bagnaia como futuro compañero del mayor de los Márquez, no quiso pronunciarse demasiado. “Supongo que como el cambio de la moto es muy importante, no será fácil decidirse, pues todo tiene un punto de riesgo. Estoy convencido de que los que se encuentra ahora bien en sus equipos y motos intentarán quedarse y los que no se encuentran bien, tratarán de cambiar de aires”.

