Miriam Rubio: «Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales es un programa único. Puede cambiarte la vida»

La extremeña Miriam Rubio Ramírez, natural de Zafra (Badajoz) y de 29 años, trabaja actualmente en la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, en Nueva York, tras haber participado en el programa Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales, una iniciativa impulsada por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), a las que este año se suma la la colaboración de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Miriam recuerda que decidió presentarse a la convocatoria en un momento de «desesperación laboral», en el que no encontraba oportunidades profesionales acordes a su perfil. «Vi la convocatoria y dije: el no lo tengo», explica, subrayando que «es una realidad» que no estaría hoy en Nueva York si no fuera por este programa y por el apoyo de las instituciones extremeñas.

Esta iniciativa pone de manifiesto el inmenso talento y potencial de la juventud extremeña para que jóvenes profesionales de entre 24 y 35 años, nacidos o residentes en la región, recibirán una formación especializada en Cooperación Internacional para el Desarrollo y tengan la oportunidad de conseguir una de las 6 experiencias prácticas remuneradas de un año en agencias de Naciones Unidas.

La joven extremeña destaca la fase de formación presencial del programa como un elemento clave para su posterior incorporación al organismo internacional, especialmente por la preparación para entrevistas y el conocimiento de los distintos organismos en los que podían desarrollar su pasantía. Esa etapa, afirma, sentó las bases de una experiencia que define como «increíble» tanto a nivel personal como profesional, ya que le permitió adquirir seguridad, «muchas tablas», ampliar contactos y acceder a un entorno de trabajo altamente especializado.

En la actualidad, Miriam continúa trabajando en gestión de proyectos dentro de la Alianza de Civilizaciones, con un foco especial en juventud y mujeres jóvenes, en línea con el mandato de la entidad en materia de diálogo intercultural y religioso. Asegura estar convencida de que lo que hace le gusta y que quiere seguir vinculada a este ámbito, al tiempo que reconoce que, con el paso del tiempo, «es importante pararse» y recordar de dónde viene y el camino recorrido desde Extremadura hasta Naciones Unidas.

Rubio expresa su agradecimiento a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Fundación Jóvenes y Deporte y, en general, a Extremadura, por haber impulsado un programa que considera «único» y con capacidad real de «cambiar la vida» de quienes participan. Explica que, al conocer a otros jóvenes de diferentes países y programas, ha comprobado que no existe una iniciativa igual, lo que refuerza el valor diferencial de Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales. Desde su lanzamiento, el programa ha formado a más de 100 jóvenes extremeños en cooperación internacional, desarrollo y multilateralismo, con 42 plazas remuneradas en agencias de Naciones Unidas. El 90% de quienes han pasado por el programa han mejorado sus oportunidades de empleo, continuando su carrera en organismos multilaterales o entidades afines, repatriando conocimiento y redes que fortalecen la región.

La joven afirma que los contactos que se generan y la ‘agenda’ a la que se tiene acceso a través del programa son “muy enriquecedores” y constituyen un capital profesional y personal de enorme valor. Además, subraya que el grupo de extremeños y extremeñas que han pasado por las distintas ediciones se siente como «pequeños embajadores» de la región en el ámbito multilateral, llevando el nombre de Extremadura a organismos internacionales de primer nivel. Por todo ello, en esta edición, el programa cuenta además con la colaboración de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, agente clave que aporta su experiencia y conocimiento en el ámbito internacional y fortalece la dimensión global del proyecto y enriqueciendo la formación de los y las participantes.

Miriam anima a otros jóvenes de la región a presentarse a la actual edición del programa Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales, ya que, como en su caso, «el primer paso y la primera piedra la pone la Junta de Extremadura», y por ello defiende la importancia de seguir apoyando e impulsando este tipo de iniciativas públicas que conectan el talento joven extremeño con el sistema de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.

Actualmente, el programa se encuentra abierto a la presentación de solicitudes hasta el 30 de enero de 2026 a las 14.00 horas, vía email a jovenes.oomm@fundacionjd.com o en papel en la Fundación Jóvenes y Deporte (Avenida Valhondo s/n, Edificio III Milenio, Módulo 5, 2ª Planta, Mérida; tel. 924.930.286).

Toda la información detallada está disponible en www.jovenesdeextremaduraenoomm.com y www.fundacionjd.com.