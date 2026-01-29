Mbappé, el más crítico del Real Madrid: "El último gol es una vergüenza para nosotros"

Kylian Mabppé volvió a tirar del carro del Real Madrid en una noche aciaga en Lisboa en la que el francés, con dos goles, y un Courtois que evitó una goleada escandalosa maquillaron un desastre histórico. El delantero habló en la zona mixta del estadio da Luz en la que se mostró muy crítico con el nivel mostrado por el equipo ante el Benfica: "No tengo una explicación clara. No fue lo mismo que en Villarreal. Ese es el problema, no tenemos continuidad en nuestro juego. Lo tenemos que solucionar. Merecemos estar en la posición en que estamos hoy y el Benfica mereció ganar. No puede ser un día sí y otro no. Eso un equipo campeón no lo puede hacer”.

Vergüenza y falta de continuidad

El francés también habló de los goles encajados y en particular el último en la jugada final logrado por el portero ucraniano Trubin: "Del tercer al cuarto gol no cambia nada. El último gol es una vergüenza para nosotros, aunque ya estábamos con 9. Es algo que tenemos que cambiar, debemos tener más continuidad en nuestro juego. Jugamos tres partidos de buen nivel y hoy no”. Kylian no cree que sea un tema de actitud, cree que tiene que ver con otras cosas: "Es un poco de todo. No es un tema de actitud. Si es un tema de fútbol puedes pensar que el equipo es malo. Cada detalle es importante y más en la Champions. El Benfica te ha demostrado que si no vienes y das lo que necesita un partido de Champions, pues te pinta la cara”.

Arbeloa se mostró autocrítico y asumió la responsabilidad de la derrota: "Soy el responsable de lo que ha pasado. Me siento totalmente responsable como ya dije en Albacete. No es que nos han eliminado de la Champions, tenemos dos partidos más para pasar a octavos. No me arrepiento de ningún mensaje. Es lo que creo. Si tu reflexión de hoy es que hemos perdido porque los dos de arriba no han corrido, yo no la comparto”.

Bellingham: "¿Falta de intensidad? Sí, seguro"

Por su parte, Jude Bellingham comentó que "se siente horrible perder y de esta manera. No esperábamos tener este partido. Necesitamos volver a verlo. Los goles que hemos encajado, lo que ha pasado... No sé ni qué decir. ¿Falta de intensidad? Sí, seguro. Los balones divididos los ganaron todos. Hasta en cosas básicas. Hoy no hemos sido capaces de sacarlo adelante. Tendremos que seguir mejorando".

Mourinho, por su parte, apuntó que "ha sido una victoria merecidísima. Ellos han tenido dos oportunidades de Mbappé, dos goles... Para el Benfica es un prestigio increíble. Obviamente contra el Real Madrid". Sobre cruzarse en el playoff con el Inter o el Madrid declaró: "Ambos sitios me gustan mucho. Ver amigos como hoy es un placer. Son equipos para ganar la Champions". Y concluyó hablando de Trubin y su gol: "Cuando hice los cambios creía que estábamos clasificados. Segundos después me dijeron que no... Tuvimos la suerte del balón parado que Trubin hace un gol histórico. Pienso que ha sido muy merecido".

